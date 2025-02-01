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В Германии рассказали, кто получает выгоду от ослабления экономики страны - РИА Новости, 01.02.2025
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06:47 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/germaniya-1996750858.html
В Германии рассказали, кто получает выгоду от ослабления экономики страны
В Германии рассказали, кто получает выгоду от ослабления экономики страны - РИА Новости, 01.02.2025
В Германии рассказали, кто получает выгоду от ослабления экономики страны
Соединенные Штаты Америки извлекли наибольшую выгоду из снижения конкурентоспособности экономики Германии, которая теперь даже вынуждена закупать американский... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T06:47:00+03:00
2025-02-01T06:47:00+03:00
экономика
германия
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сша
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки извлекли наибольшую выгоду из снижения конкурентоспособности экономики Германии, которая теперь даже вынуждена закупать американский газ, считает немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф. "Главными бенефициарами снижения конкурентоспособности Германии являются США, которым не нужно справляться с таким ростом цен на сырье и энергию и чья продукция стала более конкурентоспособной по сравнению с немецкими товарами. Парадокс заключается в том, что Германия теперь вынуждена покупать у США слишком дорогой и грязный газ", - заявил он в своем докладе, который презентовал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. При этом российские газ и нефть еще поступают в Германию обходными путями, но по более высоким ценам, добавил профессор. Он отметил, что в такой ситуации немецкие компании сокращают рабочие места, перемещаются за границу или разоряются. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250201/germaniya-1996750584.html
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экономика, германия, россия, сша, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Экономика, Германия, Россия, США, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
В Германии рассказали, кто получает выгоду от ослабления экономики страны

Профессор Вольф: США получают основную выгоду от ослабления немецкой экономики

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки извлекли наибольшую выгоду из снижения конкурентоспособности экономики Германии, которая теперь даже вынуждена закупать американский газ, считает немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф.
"Главными бенефициарами снижения конкурентоспособности Германии являются США, которым не нужно справляться с таким ростом цен на сырье и энергию и чья продукция стала более конкурентоспособной по сравнению с немецкими товарами. Парадокс заключается в том, что Германия теперь вынуждена покупать у США слишком дорогой и грязный газ", - заявил он в своем докладе, который презентовал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.
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При этом российские газ и нефть еще поступают в Германию обходными путями, но по более высоким ценам, добавил профессор. Он отметил, что в такой ситуации немецкие компании сокращают рабочие места, перемещаются за границу или разоряются.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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ЭкономикаГерманияРоссияСШАДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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