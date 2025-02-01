https://ria.ru/20250201/germanija-1996791190.html

В Германии выступили против повышения расходов на оборону в НАТО

В Германии выступили против повышения расходов на оборону в НАТО - РИА Новости, 01.02.2025

В Германии выступили против повышения расходов на оборону в НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против предложенного президентом США Дональдом Трампом повышения трат на оборону в НАТО до 5% от ВВП... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T14:56:00+03:00

2025-02-01T14:56:00+03:00

2025-02-01T14:56:00+03:00

в мире

германия

сша

борис писториус

дональд трамп

марк рютте

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против предложенного президентом США Дональдом Трампом повышения трат на оборону в НАТО до 5% от ВВП стран-членов. "Пять процентов нашего ВВП соответствует 42% федерального бюджета - это был бы почти каждый второй евро, что тратит федеральное правительство, 230 миллиардов евро. Мы не могли бы себе этого позволить и не могли бы столько потратить", - сказал Писториус в интервью изданию Tagesspiegel. Он также подчеркнул, что любые решения в НАТО принимаются по итогам коллективного обсуждения. По словам министра обороны, Германии надо внести свой вклад в обороноспособность НАТО, соответствующий её масштабам - и это то, что Берлину предстоит сделать в ближайшие 10 лет. "Ясно одно: в будущем Германии придется тратить на оборону больше, даже больше, чем 2% от своего ВВП, которые в настоящее время выделяет правительство", - добавил Писториус. Ранее газета Financial Times сообщала, что команда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов НАТО увеличивать траты на оборону до 5% ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%.

https://ria.ru/20250107/germaniya-1992708953.html

https://ria.ru/20250201/germaniya-1996750111.html

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, сша, борис писториус, дональд трамп, марк рютте, нато