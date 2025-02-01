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В Германии выступили против повышения расходов на оборону в НАТО - РИА Новости, 01.02.2025
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14:56 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/germanija-1996791190.html
В Германии выступили против повышения расходов на оборону в НАТО
В Германии выступили против повышения расходов на оборону в НАТО - РИА Новости, 01.02.2025
В Германии выступили против повышения расходов на оборону в НАТО
Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против предложенного президентом США Дональдом Трампом повышения трат на оборону в НАТО до 5% от ВВП... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T14:56:00+03:00
2025-02-01T14:56:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против предложенного президентом США Дональдом Трампом повышения трат на оборону в НАТО до 5% от ВВП стран-членов. "Пять процентов нашего ВВП соответствует 42% федерального бюджета - это был бы почти каждый второй евро, что тратит федеральное правительство, 230 миллиардов евро. Мы не могли бы себе этого позволить и не могли бы столько потратить", - сказал Писториус в интервью изданию Tagesspiegel. Он также подчеркнул, что любые решения в НАТО принимаются по итогам коллективного обсуждения. По словам министра обороны, Германии надо внести свой вклад в обороноспособность НАТО, соответствующий её масштабам - и это то, что Берлину предстоит сделать в ближайшие 10 лет. "Ясно одно: в будущем Германии придется тратить на оборону больше, даже больше, чем 2% от своего ВВП, которые в настоящее время выделяет правительство", - добавил Писториус. Ранее газета Financial Times сообщала, что команда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов НАТО увеличивать траты на оборону до 5% ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%.
https://ria.ru/20250107/germaniya-1992708953.html
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в мире, германия, сша, борис писториус, дональд трамп, марк рютте, нато
В мире, Германия, США, Борис Писториус, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
В Германии выступили против повышения расходов на оборону в НАТО

Писториус выступил против повышения расходов на оборону в НАТО до 5% от ВВП

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против предложенного президентом США Дональдом Трампом повышения трат на оборону в НАТО до 5% от ВВП стран-членов.
"Пять процентов нашего ВВП соответствует 42% федерального бюджета - это был бы почти каждый второй евро, что тратит федеральное правительство, 230 миллиардов евро. Мы не могли бы себе этого позволить и не могли бы столько потратить", - сказал Писториус в интервью изданию Tagesspiegel.
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Он также подчеркнул, что любые решения в НАТО принимаются по итогам коллективного обсуждения.
По словам министра обороны, Германии надо внести свой вклад в обороноспособность НАТО, соответствующий её масштабам - и это то, что Берлину предстоит сделать в ближайшие 10 лет.
"Ясно одно: в будущем Германии придется тратить на оборону больше, даже больше, чем 2% от своего ВВП, которые в настоящее время выделяет правительство", - добавил Писториус.
Ранее газета Financial Times сообщала, что команда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов НАТО увеличивать траты на оборону до 5% ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%.
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В миреГерманияСШАБорис ПисториусДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
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