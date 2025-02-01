Освобожденный из плена в Газе гражданин США прибыл в Израиль
Освобожденный из плена в Газе гражданин США Кит Сигаль прибыл в Израиль
© Getty Images / Anadolu/Hamza Z. H. QraiqeaВоенное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" передают израильского заложника Кита Сигаля Международному комитету Красного Креста
© Getty Images / Anadolu/Hamza Z. H. Qraiqea
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" передают израильского заложника Кита Сигаля Международному комитету Красного Креста
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Освобожденный после 484 дней плена в секторе Газа 65-летний гражданин США и Израиля Кит Сигаль прибыл в Израиль в сопровождении военных, сообщила в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Освобожденный гражданин Кит Сигаль пересек границу Израиля в сопровождении сил ЦАХАЛ и Общей службы безопасности... и сейчас направляется в пункт первоначального приема в районе, прилегающем к сектору Газа, где он встретится со своей семьей", - говорится в сообщении.
В обмен на трех заложников Израиль выпустит сегодня из тюрем 183 палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненные сроки за терроризм.
По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих пор остаются 79 заложников, включая погибших.
Израиль освободил третью партию палестинских заключенных
30 января, 19:24