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Освобожденный из плена в Газе гражданин США прибыл в Израиль - РИА Новости, 01.02.2025
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12:41 01.02.2025 (обновлено: 12:46 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/gaza-1996775995.html
Освобожденный из плена в Газе гражданин США прибыл в Израиль
Освобожденный из плена в Газе гражданин США прибыл в Израиль - РИА Новости, 01.02.2025
Освобожденный из плена в Газе гражданин США прибыл в Израиль
Освобожденный после 484 дней плена в секторе Газа 65-летний гражданин США и Израиля Кит Сигаль прибыл в Израиль в сопровождении военных, сообщила в субботу... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T12:41:00+03:00
2025-02-01T12:46:00+03:00
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Освобожденный после 484 дней плена в секторе Газа 65-летний гражданин США и Израиля Кит Сигаль прибыл в Израиль в сопровождении военных, сообщила в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Освобожденный гражданин Кит Сигаль пересек границу Израиля в сопровождении сил ЦАХАЛ и Общей службы безопасности... и сейчас направляется в пункт первоначального приема в районе, прилегающем к сектору Газа, где он встретится со своей семьей", - говорится в сообщении. Ранее в субботу палестинское движение ХАМАС в рамках сделки с Израилем о перемирии освободило двух гражданских заложников, у одного из которых есть также гражданство Франции. В обмен на трех заложников Израиль выпустит сегодня из тюрем 183 палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненные сроки за терроризм. По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих пор остаются 79 заложников, включая погибших.
https://ria.ru/20250201/bapor-1996767622.html
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в мире, израиль, сша, франция, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Франция, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Освобожденный из плена в Газе гражданин США прибыл в Израиль

Освобожденный из плена в Газе гражданин США Кит Сигаль прибыл в Израиль

© Getty Images / Anadolu/Hamza Z. H. QraiqeaВоенное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" передают израильского заложника Кита Сигаля Международному комитету Красного Креста
Военное крыло палестинского движения ХАМАС Бригады аль-Кассама передают израильского заложника Кита Сигаля Международному комитету Красного Креста - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Hamza Z. H. Qraiqea
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" передают израильского заложника Кита Сигаля Международному комитету Красного Креста
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Освобожденный после 484 дней плена в секторе Газа 65-летний гражданин США и Израиля Кит Сигаль прибыл в Израиль в сопровождении военных, сообщила в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Освобожденный гражданин Кит Сигаль пересек границу Израиля в сопровождении сил ЦАХАЛ и Общей службы безопасности... и сейчас направляется в пункт первоначального приема в районе, прилегающем к сектору Газа, где он встретится со своей семьей", - говорится в сообщении.
МИД России - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
МИД России рассказал, чем опасен запрет Израиля на деятельность БАПОР
11:11
Ранее в субботу палестинское движение ХАМАС в рамках сделки с Израилем о перемирии освободило двух гражданских заложников, у одного из которых есть также гражданство Франции.
В обмен на трех заложников Израиль выпустит сегодня из тюрем 183 палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненные сроки за терроризм.
По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих пор остаются 79 заложников, включая погибших.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Израиль освободил третью партию палестинских заключенных
30 января, 19:24
 
В миреИзраильСШАФранцияАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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