https://ria.ru/20250201/gaza-1996775995.html

Освобожденный из плена в Газе гражданин США прибыл в Израиль

Освобожденный из плена в Газе гражданин США прибыл в Израиль - РИА Новости, 01.02.2025

Освобожденный из плена в Газе гражданин США прибыл в Израиль

Освобожденный после 484 дней плена в секторе Газа 65-летний гражданин США и Израиля Кит Сигаль прибыл в Израиль в сопровождении военных, сообщила в субботу... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T12:41:00+03:00

2025-02-01T12:41:00+03:00

2025-02-01T12:46:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Освобожденный после 484 дней плена в секторе Газа 65-летний гражданин США и Израиля Кит Сигаль прибыл в Израиль в сопровождении военных, сообщила в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Освобожденный гражданин Кит Сигаль пересек границу Израиля в сопровождении сил ЦАХАЛ и Общей службы безопасности... и сейчас направляется в пункт первоначального приема в районе, прилегающем к сектору Газа, где он встретится со своей семьей", - говорится в сообщении. Ранее в субботу палестинское движение ХАМАС в рамках сделки с Израилем о перемирии освободило двух гражданских заложников, у одного из которых есть также гражданство Франции. В обмен на трех заложников Израиль выпустит сегодня из тюрем 183 палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненные сроки за терроризм. По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих пор остаются 79 заложников, включая погибших.

https://ria.ru/20250201/bapor-1996767622.html

https://ria.ru/20250130/zaklyuchennye-1996477959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, сша, франция, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024