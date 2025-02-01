https://ria.ru/20250201/gamburg-1996843731.html

В Гамбурге проходят многотысячные протесты против политики ХДС

В Гамбурге проходят многотысячные протесты против политики ХДС - РИА Новости, 01.02.2025

В Гамбурге проходят многотысячные протесты против политики ХДС

Более 60 тысяч человек вышли на акцию протеста в немецком Гамбурге после голосования в парламенте Германии по пакету мер, направленных на ужесточение... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T23:21:00+03:00

2025-02-01T23:21:00+03:00

2025-02-01T23:21:00+03:00

в мире

гамбург (город)

германия

бавария

фридрих мерц

сара вагенкнехт

хдс/хсс

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996793657_0:0:1589:894_1920x0_80_0_0_ea82895fa82fdbafe5f15ef172d1eb80.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 60 тысяч человек вышли на акцию протеста в немецком Гамбурге после голосования в парламенте Германии по пакету мер, направленных на ужесточение миграционного законодательства, сообщил журнал Spiegel. В пятницу парламент Германии проголосовал против законопроекта об ужесточении контроля над миграцией, предложенного оппозиционным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и поддержанного правой "Альтернативой для Германии" (АдГ). "Более 60 тысяч человек в Гамбурге откликнулись на призыв: "возьмите плакат и покажите свою позицию", - пишет Spiegel.Сообщается, что люди на демонстрации выступают не только против АдГ, но и против ХДС/ХСС и кандидата в канцлеры от блока Фридриха Мерца. Ранее в субботу сообщалось о более мелких акциях протеста в городах Баварии, а также в Карлсруэ, в Баден-Вюртемберге. В среду бундестаг большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345, причем среди голосовавших за инициативу были представители фракции АдГ. Последнее спровоцировало волну протестов против ХДС/ХСС и даже актов вандализма в отношении их офисов. Несмотря на это, в пятницу в целом законопроект был поддержан блоком ХДС/ХСС, АдГ, Свободной демократической партией (СвдП) и "Союзом Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ). Теоретически поддержки этих партий должно было хватить для прохождения законопроекта, но оказалось, что не все депутаты ХДС/ХСС и СвДП проголосовали одинаково. Как сообщает таблоид Bild, 16 из 196 депутатов от ХДС/ХСС не голосовали по законопроекту, среди них, например, известный воинственными высказываниями Родерих Кизеветтер. А вот от СвДП в поддержку законопроекта проголосовали лишь 67 из 90 депутатов: причем двое проголосовали против, пятеро воздержались, а 16 и вовсе не явились на заседание. В итоге законопроект был отклонён 350 голосами против при 338 за и пяти воздержавшихся.

https://ria.ru/20250201/mask-1996787647.html

https://ria.ru/20250128/germaniya-1995883558.html

https://ria.ru/20250131/pushkov-1996521753.html

гамбург (город)

германия

бавария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гамбург (город), германия, бавария, фридрих мерц, сара вагенкнехт, хдс/хсс, bild