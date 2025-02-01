В Гамбурге проходят многотысячные протесты против политики ХДС
Spiegel: 60 тысяч человек вышли на акцию протеста в Гамбурге против реформ ХДС
© СоцсетиМанифестация против АдГ и ХДС в городе Ной-Изенбург под Франкфуртом на Майне
© Соцсети
Манифестация против АдГ и ХДС в городе Ной-Изенбург под Франкфуртом на Майне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 60 тысяч человек вышли на акцию протеста в немецком Гамбурге после голосования в парламенте Германии по пакету мер, направленных на ужесточение миграционного законодательства, сообщил журнал Spiegel.
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"Более 60 тысяч человек в Гамбурге откликнулись на призыв: "возьмите плакат и покажите свою позицию", - пишет Spiegel.
Сообщается, что люди на демонстрации выступают не только против АдГ, но и против ХДС/ХСС и кандидата в канцлеры от блока Фридриха Мерца.
Ранее в субботу сообщалось о более мелких акциях протеста в городах Баварии, а также в Карлсруэ, в Баден-Вюртемберге.
В среду бундестаг большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345, причем среди голосовавших за инициативу были представители фракции АдГ. Последнее спровоцировало волну протестов против ХДС/ХСС и даже актов вандализма в отношении их офисов.
Несмотря на это, в пятницу в целом законопроект был поддержан блоком ХДС/ХСС, АдГ, Свободной демократической партией (СвдП) и "Союзом Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ).
Теоретически поддержки этих партий должно было хватить для прохождения законопроекта, но оказалось, что не все депутаты ХДС/ХСС и СвДП проголосовали одинаково. Как сообщает таблоид Bild, 16 из 196 депутатов от ХДС/ХСС не голосовали по законопроекту, среди них, например, известный воинственными высказываниями Родерих Кизеветтер. А вот от СвДП в поддержку законопроекта проголосовали лишь 67 из 90 депутатов: причем двое проголосовали против, пятеро воздержались, а 16 и вовсе не явились на заседание. В итоге законопроект был отклонён 350 голосами против при 338 за и пяти воздержавшихся.
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