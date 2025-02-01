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Гагин заявил, что будущее Украины под угрозой - РИА Новости, 01.02.2025
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15:09 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/gagin-1996793428.html
Гагин заявил, что будущее Украины под угрозой
Гагин заявил, что будущее Украины под угрозой - РИА Новости, 01.02.2025
Гагин заявил, что будущее Украины под угрозой
Существование самой Украины под угрозой, если не начнется мирный процесс по урегулированию конфликта с РФ, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:09:00+03:00
2025-02-01T15:09:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Существование самой Украины под угрозой, если не начнется мирный процесс по урегулированию конфликта с РФ, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Существование государства Украины уже давно под угрозой. Если сейчас не начнется мирный процесс по урегулированию конфликта, то перспективы ВСУ достаточно туманны", - считает Гагин. По его словам, западные страны уже не видят перспектив продолжать помогать Украине. "Никто из союзников и хозяев Украины свои войска на Украину посылать не будет, все об этом уже заявляли, потому что открытый конфликт с Россией никому не нужен. И все уже понимают, что война Украины проиграна", - подчеркнул собеседник агентства.
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в мире, украина, россия, ян гагин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
Гагин заявил, что будущее Украины под угрозой

Гагин: будущее Украины под угрозой, если не начнутся мирные переговоры

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЯн Гагин
Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Ян Гагин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Существование самой Украины под угрозой, если не начнется мирный процесс по урегулированию конфликта с РФ, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Существование государства Украины уже давно под угрозой. Если сейчас не начнется мирный процесс по урегулированию конфликта, то перспективы ВСУ достаточно туманны", - считает Гагин.
По его словам, западные страны уже не видят перспектив продолжать помогать Украине.
"Никто из союзников и хозяев Украины свои войска на Украину посылать не будет, все об этом уже заявляли, потому что открытый конфликт с Россией никому не нужен. И все уже понимают, что война Украины проиграна", - подчеркнул собеседник агентства.
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28 января, 20:40
 
В миреУкраинаРоссияЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
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