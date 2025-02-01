https://ria.ru/20250201/gagin-1996793428.html

Гагин заявил, что будущее Украины под угрозой

Гагин заявил, что будущее Украины под угрозой - РИА Новости, 01.02.2025

Гагин заявил, что будущее Украины под угрозой

Существование самой Украины под угрозой, если не начнется мирный процесс по урегулированию конфликта с РФ, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T15:09:00+03:00

2025-02-01T15:09:00+03:00

2025-02-01T15:09:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Существование самой Украины под угрозой, если не начнется мирный процесс по урегулированию конфликта с РФ, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Существование государства Украины уже давно под угрозой. Если сейчас не начнется мирный процесс по урегулированию конфликта, то перспективы ВСУ достаточно туманны", - считает Гагин. По его словам, западные страны уже не видят перспектив продолжать помогать Украине. "Никто из союзников и хозяев Украины свои войска на Украину посылать не будет, все об этом уже заявляли, потому что открытый конфликт с Россией никому не нужен. И все уже понимают, что война Украины проиграна", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20250128/putin-1995998836.html

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в мире, украина, россия, ян гагин, вооруженные силы украины