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ФСБ установила личность украинца, оскорблявшего узбеков от лица россиянина - РИА Новости, 01.02.2025
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11:01 01.02.2025 (обновлено: 11:50 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/fsb-1996766892.html
ФСБ установила личность украинца, оскорблявшего узбеков от лица россиянина
ФСБ установила личность украинца, оскорблявшего узбеков от лица россиянина - РИА Новости, 01.02.2025
ФСБ установила личность украинца, оскорблявшего узбеков от лица россиянина
ФСБ установила личность гражданина Украины, оскорблявшего от имени россиянина узбекскую нацию, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T11:01:00+03:00
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украина
россия
николаевская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
снг
происшествия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. ФСБ установила личность гражданина Украины, оскорблявшего от имени россиянина узбекскую нацию, сообщил Центр общественных связей спецслужбы."Федеральной службой безопасности России в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено лицо, которое в сети Интернет от имени якобы гражданина России в национал-шовинистической манере высказывалось о представителях узбекской нации", — говорится в релизе.Им оказался уроженец Николаевской области Николай Кочмарик. Сейчас он находится на Украине и поддерживает ВСУ. "Распространенный в социальных медиа видеоролик с его участием вызвал широкий общественный резонанс как у узбекской, так и российской общественности", — отметили в ЦОС.При этом видео появилось на YouTube-канале, подконтрольном спецслужбам Литвы.В ФСБ подчеркнули, что украинские и литовские спецслужбы, а также их зарубежные кураторы создают провокационный контент с целью подорвать отношения России с партнерами по СНГ. Так они пытаются сформировать антироссийские настроения за рубежом.
https://ria.ru/20250115/fsb-1993786918.html
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украина, россия, николаевская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, снг, происшествия
Украина, Россия, Николаевская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, СНГ, Происшествия
ФСБ установила личность украинца, оскорблявшего узбеков от лица россиянина

ФСБ установила личность украинца, оскорблявшего узбеков от лица гражданина РФ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкФСБ
ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. ФСБ установила личность гражданина Украины, оскорблявшего от имени россиянина узбекскую нацию, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
"Федеральной службой безопасности России в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено лицо, которое в сети Интернет от имени якобы гражданина России в национал-шовинистической манере высказывалось о представителях узбекской нации", — говорится в релизе.
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Им оказался уроженец Николаевской области Николай Кочмарик. Сейчас он находится на Украине и поддерживает ВСУ.
«
"Распространенный в социальных медиа видеоролик с его участием вызвал широкий общественный резонанс как у узбекской, так и российской общественности", — отметили в ЦОС.
При этом видео появилось на YouTube-канале, подконтрольном спецслужбам Литвы.
В ФСБ подчеркнули, что украинские и литовские спецслужбы, а также их зарубежные кураторы создают провокационный контент с целью подорвать отношения России с партнерами по СНГ. Так они пытаются сформировать антироссийские настроения за рубежом.
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УкраинаРоссияНиколаевская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныСНГПроисшествия
 
 
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