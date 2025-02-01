https://ria.ru/20250201/fsb-1996766892.html

ФСБ установила личность украинца, оскорблявшего узбеков от лица россиянина

ФСБ установила личность украинца, оскорблявшего узбеков от лица россиянина - РИА Новости, 01.02.2025

ФСБ установила личность украинца, оскорблявшего узбеков от лица россиянина

ФСБ установила личность гражданина Украины, оскорблявшего от имени россиянина узбекскую нацию, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T11:01:00+03:00

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2025-02-01T11:50:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. ФСБ установила личность гражданина Украины, оскорблявшего от имени россиянина узбекскую нацию, сообщил Центр общественных связей спецслужбы."Федеральной службой безопасности России в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено лицо, которое в сети Интернет от имени якобы гражданина России в национал-шовинистической манере высказывалось о представителях узбекской нации", — говорится в релизе.Им оказался уроженец Николаевской области Николай Кочмарик. Сейчас он находится на Украине и поддерживает ВСУ. "Распространенный в социальных медиа видеоролик с его участием вызвал широкий общественный резонанс как у узбекской, так и российской общественности", — отметили в ЦОС.При этом видео появилось на YouTube-канале, подконтрольном спецслужбам Литвы.В ФСБ подчеркнули, что украинские и литовские спецслужбы, а также их зарубежные кураторы создают провокационный контент с целью подорвать отношения России с партнерами по СНГ. Так они пытаются сформировать антироссийские настроения за рубежом.

https://ria.ru/20250115/fsb-1993786918.html

https://ria.ru/20250130/diversant-1996276042.html

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украина, россия, николаевская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, снг, происшествия