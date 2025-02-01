https://ria.ru/20250201/filadelfiya-1996828549.html

Жертвами авиакатастрофы в Филадельфии стали семь человек

Жертвами авиакатастрофы в Филадельфии стали семь человек - РИА Новости, 01.02.2025

Жертвами авиакатастрофы в Филадельфии стали семь человек

Семь человек погибли в результате крушения медицинского борта в американском городе Филадельфия, включая шестерых людей, находившихся в самолете, а также одного РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T20:14:00+03:00

2025-02-01T20:14:00+03:00

2025-02-01T20:25:00+03:00

падение самолета в филадельфии

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клаудия шейнбаум

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Семь человек погибли в результате крушения медицинского борта в американском городе Филадельфия, включая шестерых людей, находившихся в самолете, а также одного жителя города, еще 19 получили ранения, заявила мэр Шерелл Паркер."На борту разбившегося самолета было шесть душ… мы скорбим об их утрате. Мы также можем подтвердить, что как минимум еще один человек погиб в результате этой трагедии. Это было лицо, находившееся в машине", - сообщила она на пресс-конференции в субботу.Паркер добавила, что еще 19 человек пострадали в результате инцидента и находятся в больницах."Но опять же, это не высечено на камне", - отметила она, указав на возможный рост числа жертв и пострадавших.Как заявило Федеральное управление гражданской авиации США, самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени в пятницу (02.30 субботы мск), вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. По данным ведомства, на борту находились шесть человек. Согласно заявлению мексиканского МИД, все они были гражданами Мексики. Как заявила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум, все они погибли.Как сообщил представитель компании - владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд, самолет перевозил девочку, которая прилетела в США за жизненно важным лечением и должна была вернуться обратно в Мексику. Ранее компания подтвердила, что борт был медицинским, на нем находились четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий.По данным телеканала Fox News, самолет выполнял медицинский рейс. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров.

https://ria.ru/20250201/filadelfiya-1996752363.html

https://ria.ru/20250201/prichina-1996751553.html

https://ria.ru/20250201/padenie-1996748259.html

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