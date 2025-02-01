https://ria.ru/20250201/filadelfiya-1996749124.html

Названа возможная причина авиакатастрофы в Филадельфии

Названа возможная причина авиакатастрофы в Филадельфии - РИА Новости, 01.02.2025

Названа возможная причина авиакатастрофы в Филадельфии

Баллоны с кислородом, которые были на борту потерпевшего крушение самолета в Филадельфии, могли стать причиной авиакатастрофы, предположил корреспондент... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T05:40:00+03:00

2025-02-01T05:40:00+03:00

2025-02-01T15:55:00+03:00

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mcdonald's corporation

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Баллоны с кислородом, которые были на борту потерпевшего крушение самолета в Филадельфии, могли стать причиной авиакатастрофы, предположил корреспондент телеканала Fox News Рич Зеоли, сославшись на источники.Ранее телеканал CBS сообщил, что небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке города Филадельфия в штате Пенсильвания, упав на жилой массив. Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что в разбившемся самолете было шесть человек, а не два, как заявило ранее. "Как мы понимаем, очень возможно, что, поскольку это медицинский самолет, кислород и <...> топливо могли спровоцировать такой мощный взрыв. Может, это могло бы дать объяснение этому (катастрофе. — Прим. ред.)", — сказал корреспондент.Он добавил, что самолет был полностью заправлен, так как направлялся в штат Миссури. Как добавил телеканал Fox News со ссылкой на полицию, недалеко от места крушения самолета на парковке McDonald's был обнаружен один кислородный баллон. По данным телеканала Fox News, самолет выполнял медицинский рейс. На его борту, как утверждается, находились два пилота, два врача, пациент и член его семьи, они незадолго до крушения вылетели из местного аэропорта. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте 487 метров. Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.

https://ria.ru/20250201/tramp-1996748975.html

https://ria.ru/20250201/ssha-1996747809.html

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в мире, филадельфия, пенсильвания, сша, mcdonald's corporation, падение самолета в филадельфии