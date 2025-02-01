https://ria.ru/20250201/filadelfiya-1996744995.html

СМИ: при крушении самолета в Филадельфии возник ряд пожаров

СМИ: при крушении самолета в Филадельфии возник ряд пожаров - РИА Новости, 01.02.2025

СМИ: при крушении самолета в Филадельфии возник ряд пожаров

Серия пожаров возникла в результате крушения самолета в Филадельфии, в том числе в жилых домах, поврежден газопровод, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T03:33:00+03:00

2025-02-01T03:33:00+03:00

2025-02-01T03:55:00+03:00

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падение самолета в филадельфии

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Серия пожаров возникла в результате крушения самолета в Филадельфии, в том числе в жилых домах, поврежден газопровод, сообщает телеканал Fox News. "Возникло несколько пожаров, которые горят на территории", - передает корреспондент телеканала. По данным Fox News, в результате падения воздушного судна был поврежден газопровод, что привело к дополнительному сильному очагу возгорания, часть пожаров возникла в жилых домах. Ранее телеканал CBS сообщил, что небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке города Филадельфия в штате Пенсильвания, упав на жилой массив. По данным Fox News, на борту находились шесть человек, включая двух пилотов, двух врачей, пациента и членов его семьи, которые взлетели с местного аэропорта прямо перед катастрофой.

https://ria.ru/20250201/filadelfiya-1996744689.html

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в мире, филадельфия, пенсильвания, падение самолета в филадельфии