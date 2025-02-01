https://ria.ru/20250201/filadelfiya-1996744689.html
СМИ: на борту разбившегося самолета в Филадельфии находилось шесть человек
СМИ: на борту разбившегося самолета в Филадельфии находилось шесть человек - РИА Новости, 01.02.2025
СМИ: на борту разбившегося самолета в Филадельфии находилось шесть человек
На борту разбившегося самолета в Филадельфии находилось шесть человек, которые только вылетели из местного аэропорта перед крушением, сообщает телеканал Fox... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T03:26:00+03:00
2025-02-01T03:26:00+03:00
2025-02-01T03:49:00+03:00
в мире
филадельфия
пенсильвания
падение самолета в филадельфии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996744856_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5dc69696165affcd7421619a0effb615.jpg
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. На борту разбившегося самолета в Филадельфии находилось шесть человек, которые только вылетели из местного аэропорта перед крушением, сообщает телеканал Fox News. "В самолете было шесть человек, он только взлетел из аэропорта на северо-востоке Филадельфии. Два пилота, два доктора, пациент и член семьи", - передает корреспондент телеканала. Ранее телеканал CBS сообщил, что небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке города Филадельфия в штате Пенсильвания, упав на жилой массив.
https://ria.ru/20250201/gosdep-1996741939.html
филадельфия
пенсильвания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996744856_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5edcb82bea6b7d0113e0abd7cbcbf93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филадельфия, пенсильвания, падение самолета в филадельфии
В мире, Филадельфия, Пенсильвания, Падение самолета в Филадельфии
СМИ: на борту разбившегося самолета в Филадельфии находилось шесть человек
Fox News: на борту разбившегося самолета в Филадельфии находилось шесть человек