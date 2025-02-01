https://ria.ru/20250201/filadelfiya-1996744689.html

СМИ: на борту разбившегося самолета в Филадельфии находилось шесть человек

СМИ: на борту разбившегося самолета в Филадельфии находилось шесть человек - РИА Новости, 01.02.2025

СМИ: на борту разбившегося самолета в Филадельфии находилось шесть человек

На борту разбившегося самолета в Филадельфии находилось шесть человек, которые только вылетели из местного аэропорта перед крушением, сообщает телеканал Fox... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T03:26:00+03:00

2025-02-01T03:26:00+03:00

2025-02-01T03:49:00+03:00

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падение самолета в филадельфии

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. На борту разбившегося самолета в Филадельфии находилось шесть человек, которые только вылетели из местного аэропорта перед крушением, сообщает телеканал Fox News. "В самолете было шесть человек, он только взлетел из аэропорта на северо-востоке Филадельфии. Два пилота, два доктора, пациент и член семьи", - передает корреспондент телеканала. Ранее телеканал CBS сообщил, что небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке города Филадельфия в штате Пенсильвания, упав на жилой массив.

https://ria.ru/20250201/gosdep-1996741939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, филадельфия, пенсильвания, падение самолета в филадельфии