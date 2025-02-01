"Путин знает". На Западе раскрыли уязвимое место Европы
Il Sussidiario: ЕС нуждается в поставках российского газа
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Страны ЕС нуждаются в поставках газа из России, пишет итальянское издание Il Sussidiario.
"В конечном итоге ЕС нужен российский газ, и Путин знает это так же хорошо, как и брюссельские чиновники. Мы также должны иметь смелость помнить, что общее и стратегическое соглашение между Россией и Европой было бы полезно для обеих сторон. Мы сделали вид, что забыли об этом, но когда мы расплачиваемся по счетам, мы это понимаем", — говорится в публикации.
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При этом отмечается, что возобновить поставки голубого топлива из России в европейские страны будет непросто, в том числе из-за пострадавшей инфраструктуры — подрыва "Северных потоков". Как указывает издание, от прекращения транзита газа через территорию Украины в большей степени пострадали ЕС и Киев, а не Москва.
В четверг Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в Европе рассматривают возобновление закупок трубопроводного газа из России. По данным газеты, сторонники закупок российского газа считают, что это снизит цены на энергоресурсы в Европе, а также сделает более актуальными переговоры по прекращению огня. Эту идею поддерживают некоторые немецкие и венгерские чиновники, а также несколько неназванных стран.
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.
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