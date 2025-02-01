Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" достиг исторического максимума
Экспорт российского газа по "Турецкому потоку" в Европу вырос на 26,7 процента
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу в январе выросли на 26,7% по сравнению с январем прошлого года, что стало историческим максимумом, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Экспорт голубого топлива через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 января по 31 января составил 1,56 миллиарда кубометров, или в среднем 50,3 миллиона кубометров в сутки. Это на 26,7% больше, чем за такой же период прошлого года – 1,23 миллиарда кубометров, или в среднем 39,7 миллиона кубометров в сутки.
Прошлый максимум был достигнут месяцем ранее. Тогда экспорт российского голубого топлива по турецкому коридору в Европу составил почти 1,53 миллиарда кубометров, или в среднем 49,35 миллиона кубометров в сутки. Это на два процента меньше, чем в январе.
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, указав, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему проходит примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.