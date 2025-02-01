https://ria.ru/20250201/evropa-1996805551.html

Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" достиг исторического максимума

Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" достиг исторического максимума - РИА Новости, 01.02.2025

Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" достиг исторического максимума

Поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу в январе выросли на 26,7% по сравнению с январем прошлого года, что стало историческим максимумом,... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T16:28:00+03:00

2025-02-01T16:28:00+03:00

2025-02-01T16:43:00+03:00

экономика

европа

болгария

сербия

газпром

национальный антитеррористический комитет рф

нафтогаз украины

турецкий поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829919698_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_40807b38b137012cbc891339f8a769af.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу в январе выросли на 26,7% по сравнению с январем прошлого года, что стало историческим максимумом, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Экспорт голубого топлива через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 января по 31 января составил 1,56 миллиарда кубометров, или в среднем 50,3 миллиона кубометров в сутки. Это на 26,7% больше, чем за такой же период прошлого года – 1,23 миллиарда кубометров, или в среднем 39,7 миллиона кубометров в сутки. Прошлый максимум был достигнут месяцем ранее. Тогда экспорт российского голубого топлива по турецкому коридору в Европу составил почти 1,53 миллиарда кубометров, или в среднем 49,35 миллиона кубометров в сутки. Это на два процента меньше, чем в январе. Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, указав, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему проходит примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.

https://ria.ru/20250201/gaz-1996796050.html

https://ria.ru/20250130/kiev-1996490088.html

европа

болгария

сербия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, европа, болгария, сербия, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины, турецкий поток, россия, украина