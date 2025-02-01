https://ria.ru/20250201/estonija-1996785306.html
В ЛНР пять человек пострадали в результате атаки дронов-камикадзе
В ЛНР пять человек пострадали в результате атаки дронов-камикадзе - РИА Новости, 01.02.2025
В ЛНР пять человек пострадали в результате атаки дронов-камикадзе
За прошедшие сутки в Кременной Луганской Народной Республики в результате ударов украинских дронов-камикадзе пострадали пять мирных граждан, из них двое... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T14:05:00+03:00
2025-02-01T14:05:00+03:00
2025-02-01T14:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Кременной Луганской Народной Республики в результате ударов украинских дронов-камикадзе пострадали пять мирных граждан, из них двое погибли, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.Сообщается, что дроны-камикадзе ВСУ нанесли удары по гражданским автомобилям, в том числе микроавтобусу, который вёз людей с похорон."Тридцать первого января в 12.35 (совпадает с мск - ред.) дрон-камикадзе ВСУ на дороге между селом Старая Краснянка и Кременной атаковал катафалк, когда люди возвращались с кладбища после похорон. Двое местных жителей получили множественные осколочные ранения. Оба госпитализированы в хирургическое отделение городской больницы", - говорится в сообщении.В правительстве также добавили, что еще один гражданский автомобиль подвергся удару в селе Никольское Кременского муниципального округа. В результате атаки украинского дрона погибли два мирных жителя, третий получил ранения и был госпитализирован."Спустя полчаса в селе Новоникольское Кременского муниципального округа БПЛА атаковал еще один гражданский автомобиль. Погибли два человека - мужчина и женщина. Третья пострадавшая, 65-летняя женщина, получившая минно-взрывную травму, доставлена в больницу", - дополнили в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250120/svo-1994587627.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ЛНР пять человек пострадали в результате атаки дронов-камикадзе
В ЛНР за сутки пять человек пострадали при ударах дронов-камикадзе, двое погибли