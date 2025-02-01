Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР пять человек пострадали в результате атаки дронов-камикадзе - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 01.02.2025 (обновлено: 14:13 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/estonija-1996785306.html
В ЛНР пять человек пострадали в результате атаки дронов-камикадзе
В ЛНР пять человек пострадали в результате атаки дронов-камикадзе - РИА Новости, 01.02.2025
В ЛНР пять человек пострадали в результате атаки дронов-камикадзе
За прошедшие сутки в Кременной Луганской Народной Республики в результате ударов украинских дронов-камикадзе пострадали пять мирных граждан, из них двое... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T14:05:00+03:00
2025-02-01T14:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Кременной Луганской Народной Республики в результате ударов украинских дронов-камикадзе пострадали пять мирных граждан, из них двое погибли, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.Сообщается, что дроны-камикадзе ВСУ нанесли удары по гражданским автомобилям, в том числе микроавтобусу, который вёз людей с похорон."Тридцать первого января в 12.35 (совпадает с мск - ред.) дрон-камикадзе ВСУ на дороге между селом Старая Краснянка и Кременной атаковал катафалк, когда люди возвращались с кладбища после похорон. Двое местных жителей получили множественные осколочные ранения. Оба госпитализированы в хирургическое отделение городской больницы", - говорится в сообщении.В правительстве также добавили, что еще один гражданский автомобиль подвергся удару в селе Никольское Кременского муниципального округа. В результате атаки украинского дрона погибли два мирных жителя, третий получил ранения и был госпитализирован."Спустя полчаса в селе Новоникольское Кременского муниципального округа БПЛА атаковал еще один гражданский автомобиль. Погибли два человека - мужчина и женщина. Третья пострадавшая, 65-летняя женщина, получившая минно-взрывную травму, доставлена в больницу", - дополнили в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250120/svo-1994587627.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ЛНР пять человек пострадали в результате атаки дронов-камикадзе

В ЛНР за сутки пять человек пострадали при ударах дронов-камикадзе, двое погибли

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Кременной Луганской Народной Республики в результате ударов украинских дронов-камикадзе пострадали пять мирных граждан, из них двое погибли, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.
Сообщается, что дроны-камикадзе ВСУ нанесли удары по гражданским автомобилям, в том числе микроавтобусу, который вёз людей с похорон.
"Тридцать первого января в 12.35 (совпадает с мск - ред.) дрон-камикадзе ВСУ на дороге между селом Старая Краснянка и Кременной атаковал катафалк, когда люди возвращались с кладбища после похорон. Двое местных жителей получили множественные осколочные ранения. Оба госпитализированы в хирургическое отделение городской больницы", - говорится в сообщении.
В правительстве также добавили, что еще один гражданский автомобиль подвергся удару в селе Никольское Кременского муниципального округа. В результате атаки украинского дрона погибли два мирных жителя, третий получил ранения и был госпитализирован.
"Спустя полчаса в селе Новоникольское Кременского муниципального округа БПЛА атаковал еще один гражданский автомобиль. Погибли два человека - мужчина и женщина. Третья пострадавшая, 65-летняя женщина, получившая минно-взрывную травму, доставлена в больницу", - дополнили в Telegram-канале.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Российские войска освободили Новоегоровку в ЛНР и Шевченко в ДНР
20 января, 12:17
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала