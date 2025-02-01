https://ria.ru/20250201/estonija-1996785306.html

В ЛНР пять человек пострадали в результате атаки дронов-камикадзе

В ЛНР пять человек пострадали в результате атаки дронов-камикадзе - РИА Новости, 01.02.2025

В ЛНР пять человек пострадали в результате атаки дронов-камикадзе

За прошедшие сутки в Кременной Луганской Народной Республики в результате ударов украинских дронов-камикадзе пострадали пять мирных граждан, из них двое... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T14:05:00+03:00

2025-02-01T14:05:00+03:00

2025-02-01T14:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Кременной Луганской Народной Республики в результате ударов украинских дронов-камикадзе пострадали пять мирных граждан, из них двое погибли, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.Сообщается, что дроны-камикадзе ВСУ нанесли удары по гражданским автомобилям, в том числе микроавтобусу, который вёз людей с похорон."Тридцать первого января в 12.35 (совпадает с мск - ред.) дрон-камикадзе ВСУ на дороге между селом Старая Краснянка и Кременной атаковал катафалк, когда люди возвращались с кладбища после похорон. Двое местных жителей получили множественные осколочные ранения. Оба госпитализированы в хирургическое отделение городской больницы", - говорится в сообщении.В правительстве также добавили, что еще один гражданский автомобиль подвергся удару в селе Никольское Кременского муниципального округа. В результате атаки украинского дрона погибли два мирных жителя, третий получил ранения и был госпитализирован."Спустя полчаса в селе Новоникольское Кременского муниципального округа БПЛА атаковал еще один гражданский автомобиль. Погибли два человека - мужчина и женщина. Третья пострадавшая, 65-летняя женщина, получившая минно-взрывную травму, доставлена в больницу", - дополнили в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250120/svo-1994587627.html

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луганская народная республика, вооруженные силы украины