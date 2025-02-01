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Три страны ЕС впервые не достигли целей по заполненности газохранилищ - РИА Новости, 01.02.2025
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08:46 01.02.2025 (обновлено: 09:47 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/es-1996755898.html
Три страны ЕС впервые не достигли целей по заполненности газохранилищ
Три страны ЕС впервые не достигли целей по заполненности газохранилищ - РИА Новости, 01.02.2025
Три страны ЕС впервые не достигли целей по заполненности газохранилищ
Евросоюз в январе после остановки Украиной транзита газа отбирал топливо из хранилищ максимальными темпами, при этом три страны ЕС впервые с момента введения... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T08:46:00+03:00
2025-02-01T09:47:00+03:00
украина
газпром
нафтогаз украины
транзит газа через украину
в мире
евросоюз
нидерланды
экономика
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Евросоюз в январе после остановки Украиной транзита газа отбирал топливо из хранилищ максимальными темпами, при этом три страны ЕС впервые с момента введения таргетов по заполненности не смогли достичь уровней, установленных на 1 февраля, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской Агрегированной системы хранения газа.Так, уровень заполненности хранилищ Нидерландов, для которых действуют послабления по выполнению газовых целей, на 29 января все равно был на 0,3 процента ниже установленного.Во Франции разрыв между требуемым и фактическим объемом закачанного газа составляет 3,4 процента.Заполненность газохранилищ Хорватии сейчас на 8,2 процента меньше необходимого. Это означает, что власти страны должны будут после 1 февраля немедленно начать закачивать газ. При биржевых ценах в 555-560 долларов за тысячу кубометров это может обойтись Загребу в 21 миллион долларов.В целом на 29 января газохранилища ЕС были заполнены на 54,65 процента — это минимальное значение с 2022 года. При этом темпы отбора за январь стали максимальными за последние четыре года: уровень заполненности хранилищ сократился с начала января на 17,5 процента. Это наибольшее значение с января 2021-го (21,5 процента).Нынешнего уровня достаточно для выполнения задачи по обеспечению минимального среднего показателя заполненности газохранилищ в 50 процентов, но это ниже рекомендованного уровня в 55 процентов, который необходим, чтобы "не допустить ухудшения безопасности газоснабжения в Евросоюзе".
https://ria.ru/20250129/gaz-1996195671.html
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украина, газпром, нафтогаз украины, транзит газа через украину, в мире, евросоюз, нидерланды, экономика, хорватия
Украина, Газпром, Нафтогаз Украины, транзит газа через Украину, В мире, Евросоюз, Нидерланды, Экономика, Хорватия
Три страны ЕС впервые не достигли целей по заполненности газохранилищ

Франция, Хорватия и Нидерланды не достигли целей по заполненности газохранилищ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Евросоюз в январе после остановки Украиной транзита газа отбирал топливо из хранилищ максимальными темпами, при этом три страны ЕС впервые с момента введения таргетов по заполненности не смогли достичь уровней, установленных на 1 февраля, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской Агрегированной системы хранения газа.

"Газпром" с 8:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.

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Так, уровень заполненности хранилищ Нидерландов, для которых действуют послабления по выполнению газовых целей, на 29 января все равно был на 0,3 процента ниже установленного.
Во Франции разрыв между требуемым и фактическим объемом закачанного газа составляет 3,4 процента.
Заполненность газохранилищ Хорватии сейчас на 8,2 процента меньше необходимого. Это означает, что власти страны должны будут после 1 февраля немедленно начать закачивать газ. При биржевых ценах в 555-560 долларов за тысячу кубометров это может обойтись Загребу в 21 миллион долларов.
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В целом на 29 января газохранилища ЕС были заполнены на 54,65 процента — это минимальное значение с 2022 года. При этом темпы отбора за январь стали максимальными за последние четыре года: уровень заполненности хранилищ сократился с начала января на 17,5 процента. Это наибольшее значение с января 2021-го (21,5 процента).
Нынешнего уровня достаточно для выполнения задачи по обеспечению минимального среднего показателя заполненности газохранилищ в 50 процентов, но это ниже рекомендованного уровня в 55 процентов, который необходим, чтобы "не допустить ухудшения безопасности газоснабжения в Евросоюзе".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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УкраинаГазпромНафтогаз Украинытранзит газа через УкраинуВ миреЕвросоюзНидерландыЭкономикаХорватия
 
 
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