https://ria.ru/20250201/es-1996755898.html

Три страны ЕС впервые не достигли целей по заполненности газохранилищ

Три страны ЕС впервые не достигли целей по заполненности газохранилищ - РИА Новости, 01.02.2025

Три страны ЕС впервые не достигли целей по заполненности газохранилищ

Евросоюз в январе после остановки Украиной транзита газа отбирал топливо из хранилищ максимальными темпами, при этом три страны ЕС впервые с момента введения... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T08:46:00+03:00

2025-02-01T08:46:00+03:00

2025-02-01T09:47:00+03:00

украина

газпром

нафтогаз украины

транзит газа через украину

в мире

евросоюз

нидерланды

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Евросоюз в январе после остановки Украиной транзита газа отбирал топливо из хранилищ максимальными темпами, при этом три страны ЕС впервые с момента введения таргетов по заполненности не смогли достичь уровней, установленных на 1 февраля, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской Агрегированной системы хранения газа.Так, уровень заполненности хранилищ Нидерландов, для которых действуют послабления по выполнению газовых целей, на 29 января все равно был на 0,3 процента ниже установленного.Во Франции разрыв между требуемым и фактическим объемом закачанного газа составляет 3,4 процента.Заполненность газохранилищ Хорватии сейчас на 8,2 процента меньше необходимого. Это означает, что власти страны должны будут после 1 февраля немедленно начать закачивать газ. При биржевых ценах в 555-560 долларов за тысячу кубометров это может обойтись Загребу в 21 миллион долларов.В целом на 29 января газохранилища ЕС были заполнены на 54,65 процента — это минимальное значение с 2022 года. При этом темпы отбора за январь стали максимальными за последние четыре года: уровень заполненности хранилищ сократился с начала января на 17,5 процента. Это наибольшее значение с января 2021-го (21,5 процента).Нынешнего уровня достаточно для выполнения задачи по обеспечению минимального среднего показателя заполненности газохранилищ в 50 процентов, но это ниже рекомендованного уровня в 55 процентов, который необходим, чтобы "не допустить ухудшения безопасности газоснабжения в Евросоюзе".

https://ria.ru/20250129/gaz-1996195671.html

https://ria.ru/20250130/es-1996259334.html

https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html

украина

нидерланды

хорватия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, газпром, нафтогаз украины, транзит газа через украину, в мире, евросоюз, нидерланды, экономика, хорватия