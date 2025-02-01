Три страны ЕС впервые не достигли целей по заполненности газохранилищ
Франция, Хорватия и Нидерланды не достигли целей по заполненности газохранилищ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Евросоюз в январе после остановки Украиной транзита газа отбирал топливо из хранилищ максимальными темпами, при этом три страны ЕС впервые с момента введения таргетов по заполненности не смогли достичь уровней, установленных на 1 февраля, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской Агрегированной системы хранения газа.
"Газпром" с 8:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.
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Так, уровень заполненности хранилищ Нидерландов, для которых действуют послабления по выполнению газовых целей, на 29 января все равно был на 0,3 процента ниже установленного.
Во Франции разрыв между требуемым и фактическим объемом закачанного газа составляет 3,4 процента.
Заполненность газохранилищ Хорватии сейчас на 8,2 процента меньше необходимого. Это означает, что власти страны должны будут после 1 февраля немедленно начать закачивать газ. При биржевых ценах в 555-560 долларов за тысячу кубометров это может обойтись Загребу в 21 миллион долларов.
В целом на 29 января газохранилища ЕС были заполнены на 54,65 процента — это минимальное значение с 2022 года. При этом темпы отбора за январь стали максимальными за последние четыре года: уровень заполненности хранилищ сократился с начала января на 17,5 процента. Это наибольшее значение с января 2021-го (21,5 процента).
Нынешнего уровня достаточно для выполнения задачи по обеспечению минимального среднего показателя заполненности газохранилищ в 50 процентов, но это ниже рекомендованного уровня в 55 процентов, который необходим, чтобы "не допустить ухудшения безопасности газоснабжения в Евросоюзе".
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