https://ria.ru/20250201/energokrizis-1996827074.html

Глава ПМР назвал первопричину энергокризиса

Глава ПМР назвал первопричину энергокризиса - РИА Новости, 01.02.2025

Глава ПМР назвал первопричину энергокризиса

Первопричиной энергокризиса стало отсутствие нормального диалога с Молдавией, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T19:58:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Первопричиной энергокризиса стало отсутствие нормального диалога с Молдавией, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Хочу напомнить первопричину всех происходящих событий. Некоторые аналитики говорят, что это — прекращение транзита через Украину. Возможно. Некоторые говорят о том, что "Газпром" перестал делать поставки. Возможно. Некоторые называют иные причины всего происходящего. Я как президент, как политик вижу основу. Все остальное — второстепенно. Причин две. Они не меняются. Первая — это отсутствие нормального диалога с Молдовой. Вторая причина — экономическая", — сказал он.По его словам, прежде всего сказывается отсутствие работы переговорного формата "5+2". "Формат "5+2" — это не просто две цифры с плюсом. Это Приднестровье, Молдова, гаранты — Россия и Украина, посредник ОБСЕ и наблюдатели — США и Европейский союз. Это та площадка, которая позволила бы обсудить в том числе энергетическую проблематику и вовремя принять решения во избежание энергокризиса в Приднестровье. И не только в Приднестровье. Работала бы эта площадка, уверяю вас, энергокризиса бы не было", — отметил глава ПМР. Кроме того, приднестровский лидер полагает, что негативно сказывается и отсутствие нормального диалога с первыми лицами Молдавии. "Я уже говорил неоднократно и еще раз повторю: от меня всегда есть предложения к диалогу. Но диалога нет, и это затрудняет выяснение всех вопросов, всей повестки проблематичной, которая есть на сегодняшний день, — добавил он. Красносельский напомнил, что, помимо энергокризиса, есть масса вопросов, касающихся бизнеса, внешнеэкономической деятельности, банковской системы, интересов приднестровских предпринимателей. "Все это создает предпосылки для кризисов: энергетических, политических, экономических. Всевозможные кризисы возможны, когда нет нормальных переговоров, когда нет переговорного процесса", — подчеркнул глава непризнанной республики.Ситуация с газом в регионеС начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.С 3 января в Приднестровье действовали веерные отключения электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. С 1 февраля они прекратились после возобновления газовой генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС.

https://ria.ru/20250201/pridnestrove-1996781112.html

https://ria.ru/20250201/pridnestrove-1996772187.html

https://ria.ru/20250131/moldaviya-1996529760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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