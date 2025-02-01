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Глава ПМР назвал первопричину энергокризиса - РИА Новости, 01.02.2025
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19:58 01.02.2025 (обновлено: 20:21 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/energokrizis-1996827074.html
Глава ПМР назвал первопричину энергокризиса
Глава ПМР назвал первопричину энергокризиса - РИА Новости, 01.02.2025
Глава ПМР назвал первопричину энергокризиса
Первопричиной энергокризиса стало отсутствие нормального диалога с Молдавией, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T19:58:00+03:00
2025-02-01T20:21:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Первопричиной энергокризиса стало отсутствие нормального диалога с Молдавией, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Хочу напомнить первопричину всех происходящих событий. Некоторые аналитики говорят, что это — прекращение транзита через Украину. Возможно. Некоторые говорят о том, что "Газпром" перестал делать поставки. Возможно. Некоторые называют иные причины всего происходящего. Я как президент, как политик вижу основу. Все остальное — второстепенно. Причин две. Они не меняются. Первая — это отсутствие нормального диалога с Молдовой. Вторая причина — экономическая", — сказал он.По его словам, прежде всего сказывается отсутствие работы переговорного формата "5+2". "Формат "5+2" — это не просто две цифры с плюсом. Это Приднестровье, Молдова, гаранты — Россия и Украина, посредник ОБСЕ и наблюдатели — США и Европейский союз. Это та площадка, которая позволила бы обсудить в том числе энергетическую проблематику и вовремя принять решения во избежание энергокризиса в Приднестровье. И не только в Приднестровье. Работала бы эта площадка, уверяю вас, энергокризиса бы не было", — отметил глава ПМР. Кроме того, приднестровский лидер полагает, что негативно сказывается и отсутствие нормального диалога с первыми лицами Молдавии. "Я уже говорил неоднократно и еще раз повторю: от меня всегда есть предложения к диалогу. Но диалога нет, и это затрудняет выяснение всех вопросов, всей повестки проблематичной, которая есть на сегодняшний день, — добавил он. Красносельский напомнил, что, помимо энергокризиса, есть масса вопросов, касающихся бизнеса, внешнеэкономической деятельности, банковской системы, интересов приднестровских предпринимателей. "Все это создает предпосылки для кризисов: энергетических, политических, экономических. Всевозможные кризисы возможны, когда нет нормальных переговоров, когда нет переговорного процесса", — подчеркнул глава непризнанной республики.Ситуация с газом в регионеС начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.С 3 января в Приднестровье действовали веерные отключения электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. С 1 февраля они прекратились после возобновления газовой генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС.
https://ria.ru/20250201/pridnestrove-1996781112.html
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жкх, молдавия, украина, россия, вадим красносельский, дорин речан, майя санду, газпром, молдовагаз, обсе, транзит газа через украину
ЖКХ, Молдавия, Украина, Россия, Вадим Красносельский, Дорин Речан, Майя Санду, Газпром, Молдовагаз, ОБСЕ, транзит газа через Украину
Глава ПМР назвал первопричину энергокризиса

Красносельский назвал отсутствие диалога с Молдавией первопричиной энергокризиса

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Первопричиной энергокризиса стало отсутствие нормального диалога с Молдавией, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Хочу напомнить первопричину всех происходящих событий. Некоторые аналитики говорят, что это — прекращение транзита через Украину. Возможно. Некоторые говорят о том, что "Газпром" перестал делать поставки. Возможно. Некоторые называют иные причины всего происходящего. Я как президент, как политик вижу основу. Все остальное — второстепенно. Причин две. Они не меняются. Первая — это отсутствие нормального диалога с Молдовой. Вторая причина — экономическая", — сказал он.
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По его словам, прежде всего сказывается отсутствие работы переговорного формата "5+2".
"Формат "5+2" — это не просто две цифры с плюсом. Это Приднестровье, Молдова, гаранты — Россия и Украина, посредник ОБСЕ и наблюдатели — США и Европейский союз. Это та площадка, которая позволила бы обсудить в том числе энергетическую проблематику и вовремя принять решения во избежание энергокризиса в Приднестровье. И не только в Приднестровье. Работала бы эта площадка, уверяю вас, энергокризиса бы не было", — отметил глава ПМР.
Кроме того, приднестровский лидер полагает, что негативно сказывается и отсутствие нормального диалога с первыми лицами Молдавии.
"Я уже говорил неоднократно и еще раз повторю: от меня всегда есть предложения к диалогу. Но диалога нет, и это затрудняет выяснение всех вопросов, всей повестки проблематичной, которая есть на сегодняшний день, — добавил он.
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Красносельский напомнил, что, помимо энергокризиса, есть масса вопросов, касающихся бизнеса, внешнеэкономической деятельности, банковской системы, интересов приднестровских предпринимателей.
"Все это создает предпосылки для кризисов: энергетических, политических, экономических. Всевозможные кризисы возможны, когда нет нормальных переговоров, когда нет переговорного процесса", — подчеркнул глава непризнанной республики.

Ситуация с газом в регионе

С начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.
С 3 января в Приднестровье действовали веерные отключения электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. С 1 февраля они прекратились после возобновления газовой генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС.
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