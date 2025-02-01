https://ria.ru/20250201/eksporter-1996754994.html

СМИ рассказали о передаче одного из крупных экспортеров зерна государству

СМИ рассказали о передаче одного из крупных экспортеров зерна государству - РИА Новости, 01.02.2025

СМИ рассказали о передаче одного из крупных экспортеров зерна государству

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о передаче ООО "Родные поля" государству, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T08:30:00+03:00

2025-02-01T08:30:00+03:00

2025-02-01T14:02:00+03:00

экономика

россия

ростовская область

сент-китс и невис

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о передаче ООО "Родные поля" государству, пишет "Коммерсант"."Основанием для этого послужил тот факт, что бенефициар ООО Петр Ходыкин — гражданин не только России, но и Сент-Китс и Невис (Британия)", — говорится в материале.Издание указало, что предприятие — крупнейший национальный экспортер зерна, осуществляющий свои операции в порту Азов, где компания лидирует по перевалке сыпучих грузов.Отмечается, что в активы "Родных полей" входят собственный флот из 11 судов, железнодорожный подвижной состав, грузовой терминал и более 200 объектов соответствующей инфраструктуры.Капитализация предприятия превышает 58 миллиардов рублей, а ежегодная выручка и валовая прибыль составляет 299 миллиардов и 100 миллиардов рублей соответственно, подчеркнули в публикации.

https://ria.ru/20250129/zerno-1996084250.html

россия

ростовская область

сент-китс и невис

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экономика, россия, ростовская область, сент-китс и невис