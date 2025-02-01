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Политолог рассказал о последствиях прихода Трампа к власти

Политолог рассказал о последствиях прихода Трампа к власти - РИА Новости, 01.02.2025

Политолог рассказал о последствиях прихода Трампа к власти

В период правления президента США Дональда Трампа изменятся границы многих государств, а некоторые из них и вовсе исчезнут, заявил РИА Новости эксперт по... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T11:30:00+03:00

2025-02-01T11:30:00+03:00

2025-02-01T11:30:00+03:00

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БАКУ, 1 фев – РИА Новости. В период правления президента США Дональда Трампа изменятся границы многих государств, а некоторые из них и вовсе исчезнут, заявил РИА Новости эксперт по международным конфликтам, российский политолог Евгений Михайлов. "Приход Дональда Трампа на пост президента США на мой взгляд кардинально изменит всю международную обстановку и более того, вполне вероятно, уже при его руководстве могут измениться границы многих государств, а некоторые из них и вовсе исчезнут. И это не фантастические предположения. Команда Трампа уже заявила свои претензии на Гренландию, Панамский канал и в шуточной форме предложила Канаде стать очередным штатом. Но как говорится, в каждой шутке Трампа есть далеко идущие планы кардинального изменения мироустройства. Главный лозунг трампистов "Америка снова станет великой" и подобный подход не устраивает глобалистов и поддерживающих курс на глобализацию демократов", - сказал эксперт. По его словам, за действиями Трампа следят практически все более менее значимые игроки и руководства государств. "И бывшие союзные республики СССР также заняли выжидательную позицию для принятия определениях решений в интересах собственной стратегии национальной безопасности. Особенно это заметно на Южном Кавказе. Азербайджан ждёт, когда Ереван подпишет нужный мирный договор, согласованный при гарантиях России, и сейчас, когда Армения вроде и переметнулась на Запад, в случае изменения политики Трампа на Южном Кавказе в сторону интересов в Тихоокеанском регионе - Ереван останется один на один с сильным государством, претендующим на Зангезурский коридор", - отметил Михайлов. Говоря о Грузии, политолог подчеркнул, что эта южно-кавказская страна также ожидает определенных шагов Трампа и заняла выжидательную позицию. "Тбилиси пока опасается открыто вступать в диалог с Россией, но всё может измениться после возможного диалога Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по прекращению украинского конфликта. Уже сейчас многие эксперты в один голос заявляют, что вероятно будет некий новый ялтинский договор о распределении сфер влияния в мире между США, Китаем и Россией и без особого участия в переговорном процессе ЕС и Украины", - сказал он. Михайлов отметил, что сейчас Трампу не интересно продолжение конфликта и он недвусмысленно намекал, обвиняя демократов и (экс-президента США Джо) Байдена, что они "сделали из украинцев третьесортный народ, который использовали в качестве подконтрольного механизма против России". "А дескать он - Трамп, не допустил бы войны и договорился бы о сделке с Путиным. Восприятие Трампом украинской авантюры команды экс президента Байдена цементирует нескончаемая череда военных поражений ВСУ и, что самое главное, практически полное отсутствие контроля за выделенными в поддержку Киева сотен миллиардов долларов американских налогоплательщиков. А команда Трампа деньги считать умеет. Так что, главная интрига для международного сообщества в этом году это будет подготовка к переговорам прежде всего по Украине и то, как они закончатся, наложит отпечаток и на всё постсоветское пространство", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241110/tramp-1982888708.html

https://ria.ru/20241019/ssha-1978874910.html

https://ria.ru/20250109/tramp-1992961257.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, ереван, дональд трамп, евгений михайлов, владимир путин, евросоюз, вооруженные силы украины