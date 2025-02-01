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Грабитель банка на Урале провел в служебном помещении меньше трех минут - РИА Новости, 01.02.2025
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10:34 01.02.2025 (обновлено: 10:38 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/ekaterinburg-1996764802.html
Грабитель банка на Урале провел в служебном помещении меньше трех минут
Грабитель банка на Урале провел в служебном помещении меньше трех минут - РИА Новости, 01.02.2025
Грабитель банка на Урале провел в служебном помещении меньше трех минут
Грабитель, вынесший из банка в Екатеринбурге около 7 миллионов рублей, находился в служебном помещении меньше трех минут, наряд ЧОП прибыл на место... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T10:34:00+03:00
2025-02-01T10:38:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Грабитель, вынесший из банка в Екатеринбурге около 7 миллионов рублей, находился в служебном помещении меньше трех минут, наряд ЧОП прибыл на место происшествия, когда тот уже сбежал, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В пятницу вечером неизвестный в маске зашел в помещение банка на проспекте Космонавтов в столице Урала и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил порядка 7 миллионов рублей. Как ранее уточнял Горелых, добычей злоумышленника стали денежные средства как в российской, так и в иностранной валюте – доллары, евро, юани и дирхамы. Точная сумма ущерба, причиненная финансовой организации, устанавливается пострадавшей стороной. Возбуждено уголовное дело о разбое. "Сообщение о ЧП в дежурную часть территориального ОВД поступило в 19.35 через "02" от оператора ЧОП, охраняющего банк по договору. Нажатие кнопки тревожной сигнализации частного охранного предприятия произошло в 19.18. Наряд ЧОП прибыл на место происшествия в 19.25, когда любитель чужих денег с награбленным уже ретировался. Внутри служебного помещения вооруженный предметом, похожим на пистолет, грабитель находился меньше трех минут", – сказал Горелых. Он отметил, что оперуполномоченные опрашивают жильцов домов, близлежащих к зданию банка, отрабатываются возможные пути отхода налетчика. Расследование продолжается, оно находится на контроле регионального главка МВД.
https://ria.ru/20241212/ograblenie-1988764059.html
https://ria.ru/20241005/ekaterinburg-1976479330.html
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, валерий горелых
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Валерий Горелых
Грабитель банка на Урале провел в служебном помещении меньше трех минут

Грабитель банка в Екатеринбурге провел в служебном помещении меньше трех минут

© Фото : УМВД по Свердловской областиМесто происшествия, где неизвестный в маске ограбил банк в Екатеринбурге
Место происшествия, где неизвестный в маске ограбил банк в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : УМВД по Свердловской области
Место происшествия, где неизвестный в маске ограбил банк в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Грабитель, вынесший из банка в Екатеринбурге около 7 миллионов рублей, находился в служебном помещении меньше трех минут, наряд ЧОП прибыл на место происшествия, когда тот уже сбежал, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В пятницу вечером неизвестный в маске зашел в помещение банка на проспекте Космонавтов в столице Урала и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил порядка 7 миллионов рублей. Как ранее уточнял Горелых, добычей злоумышленника стали денежные средства как в российской, так и в иностранной валюте – доллары, евро, юани и дирхамы. Точная сумма ущерба, причиненная финансовой организации, устанавливается пострадавшей стороной. Возбуждено уголовное дело о разбое.
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"Сообщение о ЧП в дежурную часть территориального ОВД поступило в 19.35 через "02" от оператора ЧОП, охраняющего банк по договору. Нажатие кнопки тревожной сигнализации частного охранного предприятия произошло в 19.18. Наряд ЧОП прибыл на место происшествия в 19.25, когда любитель чужих денег с награбленным уже ретировался. Внутри служебного помещения вооруженный предметом, похожим на пистолет, грабитель находился меньше трех минут", – сказал Горелых.
Он отметил, что оперуполномоченные опрашивают жильцов домов, близлежащих к зданию банка, отрабатываются возможные пути отхода налетчика. Расследование продолжается, оно находится на контроле регионального главка МВД.
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