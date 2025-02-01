Кандидат в президенты Румынии назвал политику Киева разжиганием конфликта
Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску: политика Украины разжигает конфликт
© AP Photo / Alexandru DobreКандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что политика Киева не способствует мирному процессу, а лишь разжигает конфликт.
Заявление политика прозвучало в контексте продолжающихся дискуссий о поддержке Украины западными странами. Ранее Джеорджеску заявил, что в вопросе мирного соглашения по Украине он будет следовать за решениями победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа.
"Политика Киева не способствует мирному процессу, а лишь разжигает конфликт, что привело к массовому исходу украинцев за границу и экономической дестабилизации Европы... Политика Киева привела к разрушению страны, украинской семьи и экономической дестабилизации Европы", - сказал Джеорджеску в ходе видеотрансляции в социальной сети TikTok.
По данным ООН, с начала военного конфликта более 6,5 миллиона украинцев покинули страну и получили временную защиту в европейских государствах.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая.