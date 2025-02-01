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В Крыму прокомментировали слова Дуды о "Северном потоке" - РИА Новости, 01.02.2025
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17:09 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/duda-1996810909.html
В Крыму прокомментировали слова Дуды о "Северном потоке"
В Крыму прокомментировали слова Дуды о "Северном потоке" - РИА Новости, 01.02.2025
В Крыму прокомментировали слова Дуды о "Северном потоке"
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление президента Польши Анджея Дуды о демонтаже "Северных потоков" "мышлением лакея". РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T17:09:00+03:00
2025-02-01T17:09:00+03:00
владимир константинов
анджей дуда
северный поток
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление президента Польши Анджея Дуды о демонтаже "Северных потоков" "мышлением лакея". Ранее Дуда в интервью британским СМИ призвал демонтировать "Северные потоки", назвав трубопровод большой угрозой для Украины, Польши, Словакии и других стран Центральной Европы. "Мы - свидетели удивительной тенденции, когда почти все представители молодого поколения европейских политиков обязательно кому-то прислуживают. Точнее - не кому-то, а всегда одному и тому же хозяину. Тех, кто служит своему народу, — единицы. У остальных нет понимания, что такое национальные интересы. Они служат американскому капиталу, англо-саксам. Отсюда и заявление Дуды как следствие мышления лакея", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, простые люди в западных странах не понимают, почему их руководители толкают их государства в какие-то абсолютно абсурдные ситуации. "Это приводит к сползанию этих стран к нацизму, русофобии, какому-то гопничеству, воровству наших активов", - подчеркнул Константинов.
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владимир константинов, анджей дуда, северный поток
Владимир Константинов, Анджей Дуда, Северный поток
В Крыму прокомментировали слова Дуды о "Северном потоке"

Глава парламента Крыма назвал слова Дуды о "Северном потоке" мышлением лакея

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление президента Польши Анджея Дуды о демонтаже "Северных потоков" "мышлением лакея".
Ранее Дуда в интервью британским СМИ призвал демонтировать "Северные потоки", назвав трубопровод большой угрозой для Украины, Польши, Словакии и других стран Центральной Европы.
«
"Мы - свидетели удивительной тенденции, когда почти все представители молодого поколения европейских политиков обязательно кому-то прислуживают. Точнее - не кому-то, а всегда одному и тому же хозяину. Тех, кто служит своему народу, — единицы. У остальных нет понимания, что такое национальные интересы. Они служат американскому капиталу, англо-саксам. Отсюда и заявление Дуды как следствие мышления лакея", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, простые люди в западных странах не понимают, почему их руководители толкают их государства в какие-то абсолютно абсурдные ситуации.
"Это приводит к сползанию этих стран к нацизму, русофобии, какому-то гопничеству, воровству наших активов", - подчеркнул Константинов.
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Владимир КонстантиновАнджей ДудаСеверный поток
 
 
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