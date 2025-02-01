https://ria.ru/20250201/drg-1996799995.html

В Сумской области ликвидировали украинскую ДРГ

В Сумской области ликвидировали украинскую ДРГ - РИА Новости, 01.02.2025

В Сумской области ликвидировали украинскую ДРГ

Четыре боевика в составе украинской ДРГ ликвидированы в приграничном с РФ селе Братеница Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T15:51:00+03:00

2025-02-01T15:51:00+03:00

2025-02-01T15:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

россия

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Четыре боевика в составе украинской ДРГ ликвидированы в приграничном с РФ селе Братеница Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Группа из четырех боевиков, предположительно, украинских ДРГшников, передвигалась по селу Братеница (село граничит с Россией - ред.). Были обнаружены и обстреляны из миномета. Все ликвидированы", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996798827.html

сумская область

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, россия