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В Сумской области ликвидировали украинскую ДРГ
В Сумской области ликвидировали украинскую ДРГ - РИА Новости, 01.02.2025
В Сумской области ликвидировали украинскую ДРГ
Четыре боевика в составе украинской ДРГ ликвидированы в приграничном с РФ селе Братеница Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:51:00+03:00
2025-02-01T15:51:00+03:00
2025-02-01T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Четыре боевика в составе украинской ДРГ ликвидированы в приграничном с РФ селе Братеница Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Группа из четырех боевиков, предположительно, украинских ДРГшников, передвигалась по селу Братеница (село граничит с Россией - ред.). Были обнаружены и обстреляны из миномета. Все ликвидированы", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996798827.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия
В Сумской области ликвидировали украинскую ДРГ
В Сумской области ликвидировали четырех боевиков украинской ДРГ