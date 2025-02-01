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В Сумской области ликвидировали украинскую ДРГ - РИА Новости, 01.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 01.02.2025 (обновлено: 15:58 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/drg-1996799995.html
В Сумской области ликвидировали украинскую ДРГ
В Сумской области ликвидировали украинскую ДРГ - РИА Новости, 01.02.2025
В Сумской области ликвидировали украинскую ДРГ
Четыре боевика в составе украинской ДРГ ликвидированы в приграничном с РФ селе Братеница Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:51:00+03:00
2025-02-01T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Четыре боевика в составе украинской ДРГ ликвидированы в приграничном с РФ селе Братеница Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Группа из четырех боевиков, предположительно, украинских ДРГшников, передвигалась по селу Братеница (село граничит с Россией - ред.). Были обнаружены и обстреляны из миномета. Все ликвидированы", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996798827.html
сумская область
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сумская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия
В Сумской области ликвидировали украинскую ДРГ

В Сумской области ликвидировали четырех боевиков украинской ДРГ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Четыре боевика в составе украинской ДРГ ликвидированы в приграничном с РФ селе Братеница Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Группа из четырех боевиков, предположительно, украинских ДРГшников, передвигалась по селу Братеница (село граничит с Россией - ред.). Были обнаружены и обстреляны из миномета. Все ликвидированы", - заявил Лебедев.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
"В опасное время". СМИ раскрыли, что произошло на Украине
15:44
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссия
 
 
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