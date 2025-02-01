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Суд разрешил Росавиации доступ к управлению Домодедово - РИА Новости, 01.02.2025
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18:25 01.02.2025 (обновлено: 18:29 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/domodedovo-1996818408.html
Суд разрешил Росавиации доступ к управлению Домодедово
Суд разрешил Росавиации доступ к управлению Домодедово - РИА Новости, 01.02.2025
Суд разрешил Росавиации доступ к управлению Домодедово
Арбитражный суд Московской области разрешил Росавиации доступ к деятельности юридического лица аэропорта "Домодедово", сказано в определении суда. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T18:25:00+03:00
2025-02-01T18:29:00+03:00
домодедово (аэропорт)
московская область (подмосковье)
россия
дмитрий каменщик
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области разрешил Росавиации доступ к деятельности юридического лица аэропорта "Домодедово", сказано в определении суда."Обязать обеспечить представителю Федерального агентства воздушного транспорта доступ к деятельности юридического лица, в том числе ко всей финансовой, технической и иной документации, программным решениям и аппаратным комплексам, управленческому процессу для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан, бесперебойного функционирования воздушного транспорта и законных интересов Российской Федерации", - сказано в определении.Теперь у представителей Росавиации есть возможность отменить все принимаемые управленческие решения, нарушающие обеспечение бесперебойной и безопасной заправки самолетов авиационными горючими смазочными материалами и специальными жидкостями, а также принимать любые решения и действия для "обеспечения бесперебойной и безопасной заправки воздушных судов".Вместе с тем суд запретил нынешнему руководству принимать решения и отчуждать активы компаний группы "Домодедово", открывать новые счета, останавливать его деятельность и принимать любые действия по "дестабилизации любой деятельности по оказанию услуг воздушным транспортом" или ухудшающие положение работников.Ранее суд наложил арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану.Такое решение суд принял по просьбе Генпрокуратуры, которая настаивала на принятии обеспечительных мер.В самом иске надзорное ведомство просит взыскать в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", которое с 2024 года владеет активами аэропорта.Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 февраля."Домодедово" – один из крупнейших аэропортов московского авиационного узла. Из аэропорта "Домодедово" выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри России и за рубеж силами 33 авиакомпаний. Общая площадь пассажирской терминальной инфраструктуры насчитывает почти 500 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20250130/genprokuratura-1996272635.html
https://ria.ru/20250129/domodedovo-1996074205.html
https://ria.ru/20241119/domodedovo-1984513753.html
московская область (подмосковье)
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домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), россия, дмитрий каменщик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), генеральная прокуратура рф
Домодедово (аэропорт), Московская область (Подмосковье), Россия, Дмитрий Каменщик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Генеральная прокуратура РФ
Суд разрешил Росавиации доступ к управлению Домодедово

Арбитражный суд Подмосковья разрешил Росавиации доступ к работе Домодедово

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту "Домодедово"
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Пассажиры в аэропорту "Домодедово". Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области разрешил Росавиации доступ к деятельности юридического лица аэропорта "Домодедово", сказано в определении суда.
"Обязать обеспечить представителю Федерального агентства воздушного транспорта доступ к деятельности юридического лица, в том числе ко всей финансовой, технической и иной документации, программным решениям и аппаратным комплексам, управленческому процессу для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан, бесперебойного функционирования воздушного транспорта и законных интересов Российской Федерации", - сказано в определении.
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Теперь у представителей Росавиации есть возможность отменить все принимаемые управленческие решения, нарушающие обеспечение бесперебойной и безопасной заправки самолетов авиационными горючими смазочными материалами и специальными жидкостями, а также принимать любые решения и действия для "обеспечения бесперебойной и безопасной заправки воздушных судов".
Вместе с тем суд запретил нынешнему руководству принимать решения и отчуждать активы компаний группы "Домодедово", открывать новые счета, останавливать его деятельность и принимать любые действия по "дестабилизации любой деятельности по оказанию услуг воздушным транспортом" или ухудшающие положение работников.
Ранее суд наложил арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану.
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Такое решение суд принял по просьбе Генпрокуратуры, которая настаивала на принятии обеспечительных мер.
В самом иске надзорное ведомство просит взыскать в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", которое с 2024 года владеет активами аэропорта.
Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 февраля.
"Домодедово" – один из крупнейших аэропортов московского авиационного узла. Из аэропорта "Домодедово" выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри России и за рубеж силами 33 авиакомпаний. Общая площадь пассажирской терминальной инфраструктуры насчитывает почти 500 тысяч квадратных метров.
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Домодедово (аэропорт)Московская область (Подмосковье)РоссияДмитрий КаменщикФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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