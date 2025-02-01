Суд разрешил Росавиации доступ к управлению Домодедово
Арбитражный суд Подмосковья разрешил Росавиации доступ к работе Домодедово
Пассажиры в аэропорту "Домодедово". Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области разрешил Росавиации доступ к деятельности юридического лица аэропорта "Домодедово", сказано в определении суда.
"Обязать обеспечить представителю Федерального агентства воздушного транспорта доступ к деятельности юридического лица, в том числе ко всей финансовой, технической и иной документации, программным решениям и аппаратным комплексам, управленческому процессу для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан, бесперебойного функционирования воздушного транспорта и законных интересов Российской Федерации", - сказано в определении.
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Теперь у представителей Росавиации есть возможность отменить все принимаемые управленческие решения, нарушающие обеспечение бесперебойной и безопасной заправки самолетов авиационными горючими смазочными материалами и специальными жидкостями, а также принимать любые решения и действия для "обеспечения бесперебойной и безопасной заправки воздушных судов".
Вместе с тем суд запретил нынешнему руководству принимать решения и отчуждать активы компаний группы "Домодедово", открывать новые счета, останавливать его деятельность и принимать любые действия по "дестабилизации любой деятельности по оказанию услуг воздушным транспортом" или ухудшающие положение работников.
Ранее суд наложил арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану.
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Такое решение суд принял по просьбе Генпрокуратуры, которая настаивала на принятии обеспечительных мер.
В самом иске надзорное ведомство просит взыскать в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", которое с 2024 года владеет активами аэропорта.
Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 февраля.
"Домодедово" – один из крупнейших аэропортов московского авиационного узла. Из аэропорта "Домодедово" выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри России и за рубеж силами 33 авиакомпаний. Общая площадь пассажирской терминальной инфраструктуры насчитывает почти 500 тысяч квадратных метров.
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