https://ria.ru/20250201/domodedovo-1996818408.html

Суд разрешил Росавиации доступ к управлению Домодедово

Суд разрешил Росавиации доступ к управлению Домодедово - РИА Новости, 01.02.2025

Суд разрешил Росавиации доступ к управлению Домодедово

Арбитражный суд Московской области разрешил Росавиации доступ к деятельности юридического лица аэропорта "Домодедово", сказано в определении суда. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T18:25:00+03:00

2025-02-01T18:25:00+03:00

2025-02-01T18:29:00+03:00

домодедово (аэропорт)

московская область (подмосковье)

россия

дмитрий каменщик

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области разрешил Росавиации доступ к деятельности юридического лица аэропорта "Домодедово", сказано в определении суда."Обязать обеспечить представителю Федерального агентства воздушного транспорта доступ к деятельности юридического лица, в том числе ко всей финансовой, технической и иной документации, программным решениям и аппаратным комплексам, управленческому процессу для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан, бесперебойного функционирования воздушного транспорта и законных интересов Российской Федерации", - сказано в определении.Теперь у представителей Росавиации есть возможность отменить все принимаемые управленческие решения, нарушающие обеспечение бесперебойной и безопасной заправки самолетов авиационными горючими смазочными материалами и специальными жидкостями, а также принимать любые решения и действия для "обеспечения бесперебойной и безопасной заправки воздушных судов".Вместе с тем суд запретил нынешнему руководству принимать решения и отчуждать активы компаний группы "Домодедово", открывать новые счета, останавливать его деятельность и принимать любые действия по "дестабилизации любой деятельности по оказанию услуг воздушным транспортом" или ухудшающие положение работников.Ранее суд наложил арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану.Такое решение суд принял по просьбе Генпрокуратуры, которая настаивала на принятии обеспечительных мер.В самом иске надзорное ведомство просит взыскать в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", которое с 2024 года владеет активами аэропорта.Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 февраля."Домодедово" – один из крупнейших аэропортов московского авиационного узла. Из аэропорта "Домодедово" выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри России и за рубеж силами 33 авиакомпаний. Общая площадь пассажирской терминальной инфраструктуры насчитывает почти 500 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20250130/genprokuratura-1996272635.html

https://ria.ru/20250129/domodedovo-1996074205.html

https://ria.ru/20241119/domodedovo-1984513753.html

московская область (подмосковье)

россия

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домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), россия, дмитрий каменщик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), генеральная прокуратура рф