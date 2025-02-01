https://ria.ru/20250201/detenysh-1996757038.html
Детеныш лосихи, провалившейся под лед в Подмосковье, выжил
Детеныш лосихи, провалившейся под лед в Подмосковье, выжил - РИА Новости, 01.02.2025
Детеныш лосихи, провалившейся под лед в Подмосковье, выжил
Детеныш беременной лосихи, провалившейся под лед в Подмосковье, остался жив, заявили РИА Новости в пресс-службе "Мособлпожспаса". РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T09:05:00+03:00
2025-02-01T09:05:00+03:00
2025-02-01T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Детеныш беременной лосихи, провалившейся под лед в Подмосковье, остался жив, заявили РИА Новости в пресс-службе "Мособлпожспаса"."Живот у лосихи не прощупывали, так как не было в этом необходимости, потому что максимальные теплопотери у животных и человека идут от конечностей и головы, а коль она осталась жива, значит, организм направил все ресурсы на обогрев внутренних органов, в том числе на плод", — рассказали в ведомстве.Накануне ведомство сообщило, что специалисты спасли беременную лосиху, которая провалилась под лед в деревне Бельское под Талдомом. По словам очевидцев, животное попало в ловушку, переходя через замерзший полноводный ручей. По указанному адресу выехала дежурная смена спасателей во главе с Сергеем Бардышевым.Специалисты подобрались к лосихе, осторожно накинули на ее шею трос и вместе с местными жителями вытянули на берег. На суше выяснилось, что лосиха беременная. Животное выбилось из сил и не могло подняться на ноги. Спасатели укутали замерзшую лосиху в термоодеяло и растерли ее тело, чтобы улучшить кровообращение. Убедившись, что будущая мать может передвигаться самостоятельно, животное отпустили в лес.
https://ria.ru/20250128/tigr-1995922103.html
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Спасение, провалившейся под лед беременной лосихи в Подмосковье
В Подмосковье спасли провалившуюся под лед беременную лосиху. Она переходила через замерзший полноводный ручей и угодила в ледяную ловушку.
2025-02-01T09:05
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PT0M16S
РИА Новости
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московская область (подмосковье), талдом, мособлпожспас
Хорошие новости, Московская область (Подмосковье), Талдом, Мособлпожспас
Детеныш лосихи, провалившейся под лед в Подмосковье, выжил
Детеныш беременной лосихи, провалившейся под лед под Талдомом, остался жив
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Детеныш беременной лосихи, провалившейся под лед в Подмосковье, остался жив, заявили РИА Новости в пресс-службе "Мособлпожспаса".
"Живот у лосихи не прощупывали, так как не было в этом необходимости, потому что максимальные теплопотери у животных и человека идут от конечностей и головы, а коль она осталась жива, значит, организм направил все ресурсы на обогрев внутренних органов, в том числе на плод", — рассказали в ведомстве.
Накануне ведомство сообщило, что специалисты спасли беременную лосиху, которая провалилась под лед в деревне Бельское под Талдомом
. По словам очевидцев, животное попало в ловушку, переходя через замерзший полноводный ручей. По указанному адресу выехала дежурная смена спасателей во главе с Сергеем Бардышевым.
Специалисты подобрались к лосихе, осторожно накинули на ее шею трос и вместе с местными жителями вытянули на берег. На суше выяснилось, что лосиха беременная. Животное выбилось из сил и не могло подняться на ноги.
Спасатели укутали замерзшую лосиху в термоодеяло и растерли ее тело, чтобы улучшить кровообращение. Убедившись, что будущая мать может передвигаться самостоятельно, животное отпустили в лес.