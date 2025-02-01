https://ria.ru/20250201/deepseek-1996316753.html

"У американцев — подлинный ужас": что устроили китайские ученые

"У американцев — подлинный ужас": что устроили китайские ученые - РИА Новости, 01.02.2025

"У американцев — подлинный ужас": что устроили китайские ученые

Нейросеть DeepSeek спровоцировала панику в США: акции высокотехнологичных компаний рухнули, а политики, включая президента Трампа, забили тревогу. Почему... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T08:00:00+03:00

2025-02-01T08:00:00+03:00

2025-02-01T08:04:00+03:00

искусственный интеллект (ии)

технологии

китай

дональд трамп

google

яндекс

tesla motors

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568233147_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c0f92b317050b100513530a9bcbca37.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Нейросеть DeepSeek спровоцировала панику в США: акции высокотехнологичных компаний рухнули, а политики, включая президента Трампа, забили тревогу. Почему американцы отреагировали столь остро, за счет чего китайским разработчикам удалось добиться успеха и смогут ли повторить их достижение российские коллеги — в материале РИА Новости."Момент спутника"В английском есть выражение — sputnik moment, "момент спутника". Оно связано с успешным запуском первого советского аппарата на орбиту в 1957-м. Писатель Стивен Кинг, которому в день полета было десять, признавался, что впервые испытал тогда "подлинный ужас". Что-то подобное пережили и другие американцы, включая руководство страны. Этот страх заставил Вашингтон вложить огромные средства в космические технологии и науку.Как пиcал в своей книге китайский специалист в области ИИ Кай-Фу Ли, у Китая тоже был свой "момент спутника", когда в 2015-м компьютер AlphaGo обыграл лучшего игрока в го — игру, которая, в отличие от шахмат, долго не поддавалась машинному разуму. После знаменательного поражения человека Пекин объявил о масштабной программе по развитию искусственного интеллекта.И через десять лет вновь настал черед американцев испытывать "подлинный ужас".Новая ядерная бомбаДо последнего времени лидерство Штатов в сфере ИИ считалось неоспоримым, причем по всем параметрам — и опыта накоплено больше, и специалисты собраны лучшие, и аппаратное обеспечение мощнее. Казалось, конкуренция будет лишь внутренней — между OpenAI (производитель ChatGPT), Meta* (LLama), Google (Gemini) и фирмами Илона Маска (Tesla, Grok). "Железом" же их всех обеспечивает Nvidia, выпускающая микропроцессоры. При этом Вашингтон запретил продавать последние модели чипов в Китай.Особо откровенные руководители американского "бигтеха" заявляли, что такое технологическое превосходство обеспечит глобальное доминирование страны на долгие годы. Так, один из основателей компании Palantir Алекс Карп сравнивал искусственный интеллект с "новой атомной бомбой".Словно в подтверждение его слов президент Дональд Трамп 21 января анонсировал грандиозный проект StarGate, который предполагает инвестиции в инфраструктуру ИИ в размере 500 миллиардов долларов. Это как минимум в десять раз больше, чем потратили на весь Манхэттенский проект — в пересчете на современные цены. Главным оператором StarGate станет OpenAI.Спустя неделю выяснилось, что все эти расходы могут оказаться избыточными. Акции технологических компаний США полетели вниз. Сильнее всех рухнула Nvidia, в моменте потеряв 600 миллиардов долларов. Трамп назвал это "сигналом пробуждения".Причиной переполоха послужил китайский аналог ChatGPT — большая языковая модель DeepSeek-R1.В сотни раз дешевлеОказалось, что "болталка" умеет почти все то же, что и нашумевший продукт от OpenAI. А некоторые задачи выполняет даже лучше. При этом, как утверждается, его разработка обошлась в шесть миллионов долларов, тогда как на ChatGPT — почти в шестьсот. Продукт создали в значительно более короткие сроки, причем последние модели чипов Nvidia не понадобились.Еще один плюс: доступность. Используется открытый код, а распространение приложения не ограничено санкциями. Можно пользоваться даже в России.В OpenAI поспешили обвинить китайских конкурентов в воровстве. Однако заслуг инженеров из компании, которая базируется в городе Ханчжоу, это не умаляет. Как объяснял тот же Кай-Фу Ли, культура разработок в двух странах принципиально различается. В отличие от США, в Поднебесной не предосудительно копировать чужие идеи. Более того, доведенное до совершенства искусство копирования и обеспечило Китаю технологический рывок последних десятилетий.Но просто повторить задумку мало — нужно найти способ сделать ее эффективнее и дешевле. Это тоже вполне удалось."Смесь экспертов""Они разработали инновационную архитектуру, которая позволяет модели предсказывать сразу несколько слов, а не по одному, что ускоряет процесс генерации текста и повышает точность ответов. Кроме того, DeepSeek использовала подход "смеси экспертов", при котором активируются только необходимые для конкретной задачи части модели, что значительно снижает вычислительные затраты", — объясняет сооснователь и глава онлайн-университета "Зерокодер" Кирилл Пшинник.Специалист IT-компании Ramax Андрей Малафеев добавляет: "Вместо одного всеобъемлющего ИИ, который пытается знать все на свете (грубо говоря, ChatGPT одновременно и врач, и юрист, и инженер, и программист), DeepSeek работает как система с настраиваемой специализацией".Так, в ChatGPT всегда активны 1,8 триллиона параметров, в DeepSeek — 671 миллиард и только 37 миллиардов задействованы в каждый конкретный момент времени.Если китайцы создали продукт такого уровня при сравнительно небольших затратах, то способны ли повторить их успех и в других странах — например, в России?У России все есть, но малоСобственные большие языковые модели разрабатывают "Яндекс" и "Сбер". Несмотря на определенные успехи, их продукт пока не является полноценным аналогом DeepSeek или ChatGPT. Создание такого в российских условиях возможно, но путь будет непростым, признают эксперты."У нас есть сильные кадры, развитая научная школа и доступ к передовым технологиям в области машинного обучения. Только кадров недостаточно и за них идет серьезная борьба. Главная сложность — это доступ к огромным вычислительным мощностям и качественным данным для обучения моделей. Однако при должном финансировании и поддержке государства этот барьер можно преодолеть", — считает Владислав Беляев, сооснователь и исполнительный директор ИИ-платформы AutoFAQ.В свою очередь, Пшинник отмечает, что одна из главных причин отставания в технологиях — санкции на импорт микроэлектроники и ограничения на поставки чипов для обучения ИИ в Россию."Выход DeepSeek как открытой модели способен дать существенный импульс, поскольку российские разработчики смогут изучить лучшие решения китайских коллег", — говорит он.По мнению IT-эксперта Филиппа Щербанича, китайский ИИ, скорее всего, выведет отрасль на новый виток развития."Нас ждет эпоха оптимизации моделей и процессов их обучения, от которой выиграет конечный пользователь. Открытый доступ к исследованиям и технологиям позволяет другим странам включиться в игру", — указывает эксперт.Кто победит в этой высокотехнологичной гонке — пока не ясно.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России.

https://ria.ru/20241017/ai-1978384768.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

искусственный интеллект (ии), технологии, китай, дональд трамп, google, яндекс, tesla motors