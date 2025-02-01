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В России создали гибридный комплекс из БПЛА для ликвидации ЧС
В России создали гибридный комплекс из БПЛА для ликвидации ЧС - РИА Новости, 01.02.2025
В России создали гибридный комплекс из БПЛА для ликвидации ЧС
Разработчики из российской компании "Лаборатория будущего" (компания-участник рынка НТИ "Аэронет") создали гибридный комплекс из БПЛА и наземного гусеничного... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T14:37:00+03:00
2025-02-01T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Разработчики из российской компании "Лаборатория будущего" (компания-участник рынка НТИ "Аэронет") создали гибридный комплекс из БПЛА и наземного гусеничного робота для ликвидации ЧС и саперных работ, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ. "Разработчики из компании "Лаборатория будущего" (компания-участник рынка НТИ "Аэронет") создали комплекс из БПЛА и наземного гусеничного робота, который может использоваться во время чрезвычайных ситуаций и саперных работ", - говорится в сообщении. "Возможные сценарии - медицинская помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, мероприятия по разминированию местности и доставка грузов в труднодоступные места. Речь, например, про полуразрушенные здания, где беспилотник передвигаться не сможет, а вот наземная платформа, наоборот, способна преодолеть руины и доставить в здание необходимый груз, например медикаменты, продукты питания, инструменты служб спасения и прочее", - объяснил коммерческий директор "Лаборатории Будущего" Павел Камнев, Дрон "Грузовик-50" способен передвигаться со средней скоростью 40-50 километров в час при максимальной нагрузке в 50 килограмм, время полета с такой нагрузкой составляет 20 минут. Наземная платформа весом 50 килограмм способна перевозить вес втрое больше собственного, а время ее работы - до 40 минут. Скорость аппарата зависит от рельефа местности, например на ровном шоссе он может развивать скорость 60 километров в час, с грузом - 40 километров в час. "В случае использования комплекса с БПЛА платформа достигает места выполнения работ с полностью заряженными аккумуляторами. И наоборот - эта платформа может довозить дрон до нужной локации, где он может выполнить свой функционал и сесть обратно на платформу, которая отвезет его назад", - пояснил Каменев. Достоинством этого комплекса он также считает возможность разместить на платформе дополнительные аккумуляторные батареи, от которых дрон может подзарядиться 3-4 раза прямо во время выполнения миссии.
https://ria.ru/20250111/robot-1993216672.html
https://ria.ru/20241230/mir-1986908082.html
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технологии, павел камнев , россия
Наука, Технологии, Павел Камнев , Россия
В России создали гибридный комплекс из БПЛА для ликвидации ЧС
В России создали гибридный комплекс из БПЛА для ликвидации ЧС и саперных работ
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Разработчики из российской компании "Лаборатория будущего" (компания-участник рынка НТИ "Аэронет") создали гибридный комплекс из БПЛА и наземного гусеничного робота для ликвидации ЧС и саперных работ, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ.
"Разработчики из компании "Лаборатория будущего" (компания-участник рынка НТИ "Аэронет") создали комплекс из БПЛА и наземного гусеничного робота, который может использоваться во время чрезвычайных ситуаций и саперных работ", - говорится в сообщении.
"Возможные сценарии - медицинская помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, мероприятия по разминированию местности и доставка грузов в труднодоступные места. Речь, например, про полуразрушенные здания, где беспилотник передвигаться не сможет, а вот наземная платформа, наоборот, способна преодолеть руины и доставить в здание необходимый груз, например медикаменты, продукты питания, инструменты служб спасения и прочее", - объяснил коммерческий директор "Лаборатории Будущего" Павел Камнев
,
Дрон "Грузовик-50" способен передвигаться со средней скоростью 40-50 километров в час при максимальной нагрузке в 50 килограмм, время полета с такой нагрузкой составляет 20 минут. Наземная платформа весом 50 килограмм способна перевозить вес втрое больше собственного, а время ее работы - до 40 минут. Скорость аппарата зависит от рельефа местности, например на ровном шоссе он может развивать скорость 60 километров в час, с грузом - 40 километров в час.
"В случае использования комплекса с БПЛА платформа достигает места выполнения работ с полностью заряженными аккумуляторами. И наоборот - эта платформа может довозить дрон до нужной локации, где он может выполнить свой функционал и сесть обратно на платформу, которая отвезет его назад", - пояснил Каменев.
Достоинством этого комплекса он также считает возможность разместить на платформе дополнительные аккумуляторные батареи, от которых дрон может подзарядиться 3-4 раза прямо во время выполнения миссии.