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В Китайском зоопарке чау-чау перекрасили в тигров для рекламной уловки - РИА Новости, 01.02.2025
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16:14 01.02.2025
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В Китайском зоопарке чау-чау перекрасили в тигров для рекламной уловки
В Китайском зоопарке чау-чау перекрасили в тигров для рекламной уловки - РИА Новости, 01.02.2025
В Китайском зоопарке чау-чау перекрасили в тигров для рекламной уловки
Сотрудники зоопарка Qinhu Bay Forest Animal Kingdom города Тайчжоу китайской провинции Цзянсу перекрасили двух собак породы чау-чау в оранжево-черный цвет в... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T16:14:00+03:00
2025-02-01T16:14:00+03:00
цзянсу
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ПЕКИН, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники зоопарка Qinhu Bay Forest Animal Kingdom города Тайчжоу китайской провинции Цзянсу перекрасили двух собак породы чау-чау в оранжево-черный цвет в качестве рекламной уловки, но им удалось привлечь не только внимание, но и критику интернет-пользователей. Qinhu Bay Forest Animal Kingdom 24 января вел прямую трансляцию, показывая живущих на территории зоопарка животных, и зрители обратили внимание на двух странных "тигров", которые оказались перекрашенными чау-чау. При этом многие стали задаваться вопросом, какой краской красили животных и насколько это для них безопасно. Сотрудники зоопарка подтвердили изданию "Хунсин Синьвэнь", что на видео действительно перекрашенные чау-чау, но они покрашены не в тигра, а в тигровую собаку, и что это просто трюк. Они также сообщили, что кличка одной из чау-чау - "Тигра", в честь персонажа мультфильма про Винни-Пуха. В зоопарке добавили, что эти собаки раньше "играли роли" панд и были перекрашены соответствующим образом. Сотрудники зоопарка также заверили журналистов, что обе чау-чау были окрашены растительными красителями в профессиональном зоомагазине, а за их здоровьем и состоянием постоянно следят ветеринары, которые работают в зоопарке.
https://ria.ru/20241231/nyp-1992163853.html
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цзянсу, в мире, китай, животные
Цзянсу, В мире, Китай, Животные
В Китайском зоопарке чау-чау перекрасили в тигров для рекламной уловки

Сотрудники зоопарка в Тайчжоу перекрасили чау-чау в тигров для рекламного трюка

© Кадр видео из соцсетейСотрудники зоопарка Qinhu Bay Forest Animal Kingdom города Тайчжоу китайской провинции Цзянсу перекрасили двух собак породы чау-чау в оранжево-черный цвет
Сотрудники зоопарка Qinhu Bay Forest Animal Kingdom города Тайчжоу китайской провинции Цзянсу перекрасили двух собак породы чау-чау в оранжево-черный цвет - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники зоопарка Qinhu Bay Forest Animal Kingdom города Тайчжоу китайской провинции Цзянсу перекрасили двух собак породы чау-чау в оранжево-черный цвет
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ПЕКИН, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники зоопарка Qinhu Bay Forest Animal Kingdom города Тайчжоу китайской провинции Цзянсу перекрасили двух собак породы чау-чау в оранжево-черный цвет в качестве рекламной уловки, но им удалось привлечь не только внимание, но и критику интернет-пользователей.
Qinhu Bay Forest Animal Kingdom 24 января вел прямую трансляцию, показывая живущих на территории зоопарка животных, и зрители обратили внимание на двух странных "тигров", которые оказались перекрашенными чау-чау. При этом многие стали задаваться вопросом, какой краской красили животных и насколько это для них безопасно.
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Сотрудники зоопарка подтвердили изданию "Хунсин Синьвэнь", что на видео действительно перекрашенные чау-чау, но они покрашены не в тигра, а в тигровую собаку, и что это просто трюк.
Они также сообщили, что кличка одной из чау-чау - "Тигра", в честь персонажа мультфильма про Винни-Пуха.
В зоопарке добавили, что эти собаки раньше "играли роли" панд и были перекрашены соответствующим образом.
Сотрудники зоопарка также заверили журналистов, что обе чау-чау были окрашены растительными красителями в профессиональном зоомагазине, а за их здоровьем и состоянием постоянно следят ветеринары, которые работают в зоопарке.
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