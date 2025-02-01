Россия призвала ФРГ выплачивать компенсацию всем блокадникам
Россия призвала ФРГ выплачивать компенсацию блокадникам, не деля их на категории
© РИА Новости / Борис Лосин | Перейти в медиабанкОтправка детей в эвакуацию с Московского вокзала в Ленинграде
Отправка детей в эвакуацию с Московского вокзала в Ленинграде. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва призывает Берлин распространить компенсационные выплаты на всех живых ленинградцев времен блокады, а не на отдельные категории, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что "германская сторона, комментируя вопросы о блокаде Ленинграда, неизменно ссылается на так называемый гуманитарный жест правительства ФРГ, в рамках которого в 2019 году им были выделены 10 миллионов евро на модернизацию медицинского оборудования в одной из больниц Санкт-Петербурга". "Это решение само по себе, казалось бы, не может вызывать нареканий, если только не вспоминать о том, на каком фоне оно было принято властями Германии", - заметила она.
"К моменту, когда германская сторона после долгих раздумий решилась совершить упомянутый "гуманитарный жест", Москва уже годами призывала и продолжает призывать Берлин распространить осуществляемые им в адрес одной категории блокадников Ленинграда компенсационные выплаты на всех ныне здравствующих ленинградцев времён блокады вне зависимости от места их проживания и этнической принадлежности", - отметила Захарова. По ее словам, "по сегодняшний день подобные выплаты получают исключительно блокадники еврейской национальности".
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"Считаем, что это откровенная дискриминация остальных жертв блокады, чудом переживших ее", - подчеркнула она.
"Дело здесь не в деньгах, а, как и в случае с вопросом о признании геноцида народов СССР, в необходимости восстановления исторической и человеческой справедливости", - считает официальный представитель МИД РФ.
"Почему германское государство считает, что блокадникам-евреям выплаты полагаются, а блокадникам-русским, белорусам, украинцам, татарам или грузинам – нет?", - задалась вопросом она.
"Россия не принимает аргументацию Берлина, не отступит от своих требований и будет добиваться их реализации германской стороной", - заключила Захарова.
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