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Россия призвала ФРГ выплачивать компенсацию всем блокадникам - РИА Новости, 01.02.2025
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11:26 01.02.2025 (обновлено: 11:27 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/blokada-1996769078.html
Россия призвала ФРГ выплачивать компенсацию всем блокадникам
Россия призвала ФРГ выплачивать компенсацию всем блокадникам - РИА Новости, 01.02.2025
Россия призвала ФРГ выплачивать компенсацию всем блокадникам
Москва призывает Берлин распространить компенсационные выплаты на всех живых ленинградцев времен блокады, а не на отдельные категории, заявила РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T11:26:00+03:00
2025-02-01T11:27:00+03:00
в мире
россия
берлин (город)
москва
мария захарова
блокада ленинграда (1941-1944)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва призывает Берлин распространить компенсационные выплаты на всех живых ленинградцев времен блокады, а не на отдельные категории, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что "германская сторона, комментируя вопросы о блокаде Ленинграда, неизменно ссылается на так называемый гуманитарный жест правительства ФРГ, в рамках которого в 2019 году им были выделены 10 миллионов евро на модернизацию медицинского оборудования в одной из больниц Санкт-Петербурга". "Это решение само по себе, казалось бы, не может вызывать нареканий, если только не вспоминать о том, на каком фоне оно было принято властями Германии", - заметила она. "К моменту, когда германская сторона после долгих раздумий решилась совершить упомянутый "гуманитарный жест", Москва уже годами призывала и продолжает призывать Берлин распространить осуществляемые им в адрес одной категории блокадников Ленинграда компенсационные выплаты на всех ныне здравствующих ленинградцев времён блокады вне зависимости от места их проживания и этнической принадлежности", - отметила Захарова. По ее словам, "по сегодняшний день подобные выплаты получают исключительно блокадники еврейской национальности". "Считаем, что это откровенная дискриминация остальных жертв блокады, чудом переживших ее", - подчеркнула она. "Дело здесь не в деньгах, а, как и в случае с вопросом о признании геноцида народов СССР, в необходимости восстановления исторической и человеческой справедливости", - считает официальный представитель МИД РФ. "Почему германское государство считает, что блокадникам-евреям выплаты полагаются, а блокадникам-русским, белорусам, украинцам, татарам или грузинам – нет?", - задалась вопросом она. "Россия не принимает аргументацию Берлина, не отступит от своих требований и будет добиваться их реализации германской стороной", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20250201/zakharova-1996768301.html
https://ria.ru/20250127/blokada-1995705351.html
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в мире, россия, берлин (город), москва, мария захарова, блокада ленинграда (1941-1944)
В мире, Россия, Берлин (город), Москва, Мария Захарова, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Россия призвала ФРГ выплачивать компенсацию всем блокадникам

Россия призвала ФРГ выплачивать компенсацию блокадникам, не деля их на категории

© РИА Новости / Борис Лосин | Перейти в медиабанкОтправка детей в эвакуацию с Московского вокзала в Ленинграде
Отправка детей в эвакуацию с Московского вокзала в Ленинграде - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Борис Лосин
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Отправка детей в эвакуацию с Московского вокзала в Ленинграде. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва призывает Берлин распространить компенсационные выплаты на всех живых ленинградцев времен блокады, а не на отдельные категории, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что "германская сторона, комментируя вопросы о блокаде Ленинграда, неизменно ссылается на так называемый гуманитарный жест правительства ФРГ, в рамках которого в 2019 году им были выделены 10 миллионов евро на модернизацию медицинского оборудования в одной из больниц Санкт-Петербурга". "Это решение само по себе, казалось бы, не может вызывать нареканий, если только не вспоминать о том, на каком фоне оно было принято властями Германии", - заметила она.
Участники церемонии возложения цветов по случаю годовщины освобождения Ленинграда от блокады - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
ФРГ увиливает от признания блокады Ленинграда актом геноцида, заявили в МИД
11:17
"К моменту, когда германская сторона после долгих раздумий решилась совершить упомянутый "гуманитарный жест", Москва уже годами призывала и продолжает призывать Берлин распространить осуществляемые им в адрес одной категории блокадников Ленинграда компенсационные выплаты на всех ныне здравствующих ленинградцев времён блокады вне зависимости от места их проживания и этнической принадлежности", - отметила Захарова. По ее словам, "по сегодняшний день подобные выплаты получают исключительно блокадники еврейской национальности".
«
"Считаем, что это откровенная дискриминация остальных жертв блокады, чудом переживших ее", - подчеркнула она.
"Дело здесь не в деньгах, а, как и в случае с вопросом о признании геноцида народов СССР, в необходимости восстановления исторической и человеческой справедливости", - считает официальный представитель МИД РФ.
"Почему германское государство считает, что блокадникам-евреям выплаты полагаются, а блокадникам-русским, белорусам, украинцам, татарам или грузинам – нет?", - задалась вопросом она.
"Россия не принимает аргументацию Берлина, не отступит от своих требований и будет добиваться их реализации германской стороной", - заключила Захарова.
Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества
27 января, 14:38
 
В миреРоссияБерлин (город)МоскваМария ЗахароваБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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