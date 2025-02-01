https://ria.ru/20250201/blokada-1996769078.html

Россия призвала ФРГ выплачивать компенсацию всем блокадникам

Россия призвала ФРГ выплачивать компенсацию всем блокадникам - РИА Новости, 01.02.2025

Россия призвала ФРГ выплачивать компенсацию всем блокадникам

Москва призывает Берлин распространить компенсационные выплаты на всех живых ленинградцев времен блокады, а не на отдельные категории, заявила РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T11:26:00+03:00

2025-02-01T11:26:00+03:00

2025-02-01T11:27:00+03:00

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мария захарова

блокада ленинграда (1941-1944)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва призывает Берлин распространить компенсационные выплаты на всех живых ленинградцев времен блокады, а не на отдельные категории, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что "германская сторона, комментируя вопросы о блокаде Ленинграда, неизменно ссылается на так называемый гуманитарный жест правительства ФРГ, в рамках которого в 2019 году им были выделены 10 миллионов евро на модернизацию медицинского оборудования в одной из больниц Санкт-Петербурга". "Это решение само по себе, казалось бы, не может вызывать нареканий, если только не вспоминать о том, на каком фоне оно было принято властями Германии", - заметила она. "К моменту, когда германская сторона после долгих раздумий решилась совершить упомянутый "гуманитарный жест", Москва уже годами призывала и продолжает призывать Берлин распространить осуществляемые им в адрес одной категории блокадников Ленинграда компенсационные выплаты на всех ныне здравствующих ленинградцев времён блокады вне зависимости от места их проживания и этнической принадлежности", - отметила Захарова. По ее словам, "по сегодняшний день подобные выплаты получают исключительно блокадники еврейской национальности". "Считаем, что это откровенная дискриминация остальных жертв блокады, чудом переживших ее", - подчеркнула она. "Дело здесь не в деньгах, а, как и в случае с вопросом о признании геноцида народов СССР, в необходимости восстановления исторической и человеческой справедливости", - считает официальный представитель МИД РФ. "Почему германское государство считает, что блокадникам-евреям выплаты полагаются, а блокадникам-русским, белорусам, украинцам, татарам или грузинам – нет?", - задалась вопросом она. "Россия не принимает аргументацию Берлина, не отступит от своих требований и будет добиваться их реализации германской стороной", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20250201/zakharova-1996768301.html

https://ria.ru/20250127/blokada-1995705351.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, берлин (город), москва, мария захарова, блокада ленинграда (1941-1944)