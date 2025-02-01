https://ria.ru/20250201/billboard-1996805384.html

Исполнительница хита "Сигма Бой" ответила на попадание в чарт Billboard

Исполнительница хита "Сигма Бой" ответила на попадание в чарт Billboard - РИА Новости, 01.02.2025

Исполнительница хита "Сигма Бой" ответила на попадание в чарт Billboard

Одна из исполнительниц хита "Сигма Бой" Мария Янковская рассказала РИА Новости, что сначала не поверила новости о том, что песня "Сигма Бой" попала в чарт... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T16:28:00+03:00

2025-02-01T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Одна из исполнительниц хита "Сигма Бой" Мария Янковская рассказала РИА Новости, что сначала не поверила новости о том, что песня "Сигма Бой" попала в чарт Billboard. Фан-встреча с соавтором хита "Сигма Бой" Марией Янковской и звездой сериала "Манюня" Кариной Кагра проходит в VEGAS Сити проходит в субботу. "Я, если честно, не знала, что такое Billboard, до того, как мне мама сказала, что я в мировом чарте на седьмом месте. Я просто бегала по дому, орала и не могла поверить: "Что? Мировой чарт? В смысле? Как я там могла вообще оказаться?" Я была очень счастлива, хотя вообще не ожидала", - сказала артистка. По мнению Янковской, секрет хита "Сигма Бой" в идеальном сочетании мелодии и танца. "Мне очень нравится наша мелодия и музыкальный танец. И, конечно же, наши голоса, я считаю, очень гармонируют. У нас получился очень классный дуэт", - добавила она. Говоря о дальнейших творческих планах, Янковская отметила, что она и Betsy (Светлана Чертищева) планируют выступать по отдельности - сольно. "Пока что мы планируем по отдельности писать песни. Но вдруг, может быть, когда-то у нас еще один будет дуэт", - поделилась она. Трек "Сигма Бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy (11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция завирусилась в сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. В январе трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.

https://ria.ru/20250128/mizulina--1995868460.html

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