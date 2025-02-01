https://ria.ru/20250201/bespilotniki-1996749296.html
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.02.2025
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T05:53:00+03:00
2025-02-01T05:53:00+03:00
2025-02-01T05:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.
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самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА