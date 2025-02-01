https://ria.ru/20250201/bespilotnik-1996746484.html

Военнослужащие "Днепра" с помощью БПЛА поразили ствольное орудие ВСУ

Военнослужащие "Днепра" с помощью БПЛА поразили ствольное орудие ВСУ - РИА Новости, 01.02.2025

Военнослужащие "Днепра" с помощью БПЛА поразили ствольное орудие ВСУ

Расчет Supercam S350 российской группировки войск "Днепр" обнаружил ствольное орудие ВСУ на правом берегу Днепра и скорректировал огонь по цели, передает... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T04:04:00+03:00

2025-02-01T04:04:00+03:00

2025-02-01T08:34:00+03:00

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СКАДОВСК (Херсонская область), 1 фев - РИА Новости. Расчет Supercam S350 российской группировки войск "Днепр" обнаружил ствольное орудие ВСУ на правом берегу Днепра и скорректировал огонь по цели, передает корреспондент РИА Новости, который наблюдал за работой российских военных. "Сегодня получили задачу найти ствольное орудие на правом берегу Днепра. Борт был поднят в небо, цель была обнаружена и передана на уничтожение. Задача выполнена", - рассказал РИА Новости заместитель командира взвода БПЛА ближнего действия с позывным "Леший". В задачи подразделения входит воздушная разведка и объективный контроль поражения целей. Среди успешно выявленных целей за время несения службы была ствольная и подвижная артиллерия, скопление живой силы и пункты управления БПЛА противника. "По факту вся Херсонская область, территория правого берега, у нас на контроле", - прокомментировал "Леший" возможности подразделения. Преимущество БПЛА российского производства Supercam S350 - питание от электричества и простое обслуживание, объяснил военнослужащий. "Это - "электричка", она не требует сложного обслуживания, как это требуют другие комплексы с двигателем внутреннего сгорания. Перерыв между полетами - не более часа", - добавил он. Подразделение успешно выполняет боевые задачи во взаимодействии с авиацией и артиллерией, осуществляя воздушную разведку и объективный контроль поражения целей. "Для авиации мы даем дальние цели и осуществляем просто объективный контроль поражения их. А с артиллеристами - в режиме реального времени. Есть цели, переданы координаты, и если артиллерии позволяют работать условия, то занимаемся объективным контролем опять же поражения этой цели", - подытожил военнослужащий с позывным "Леший".

https://ria.ru/20250201/vzryvy-1996742573.html

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Расчет Supercam S350 об обнаружении и корректировке огня по ствольному орудию ВСУ Расчет Supercam S350 группировки войск "Днепр" обнаружил ствольное орудие ВСУ на правом берегу Днепра и скорректировал огонь по цели. Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой подразделения. 2025-02-01T04:04 true PT1M42S

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