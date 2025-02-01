https://ria.ru/20250201/bespilotnik-1996746484.html
Военнослужащие "Днепра" с помощью БПЛА поразили ствольное орудие ВСУ
Военнослужащие "Днепра" с помощью БПЛА поразили ствольное орудие ВСУ - РИА Новости, 01.02.2025
Военнослужащие "Днепра" с помощью БПЛА поразили ствольное орудие ВСУ
Расчет Supercam S350 российской группировки войск "Днепр" обнаружил ствольное орудие ВСУ на правом берегу Днепра и скорректировал огонь по цели, передает... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T04:04:00+03:00
2025-02-01T04:04:00+03:00
2025-02-01T08:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996755159_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_499b188a98a9b90fd7d43a48be3c3823.jpg
СКАДОВСК (Херсонская область), 1 фев - РИА Новости. Расчет Supercam S350 российской группировки войск "Днепр" обнаружил ствольное орудие ВСУ на правом берегу Днепра и скорректировал огонь по цели, передает корреспондент РИА Новости, который наблюдал за работой российских военных. "Сегодня получили задачу найти ствольное орудие на правом берегу Днепра. Борт был поднят в небо, цель была обнаружена и передана на уничтожение. Задача выполнена", - рассказал РИА Новости заместитель командира взвода БПЛА ближнего действия с позывным "Леший". В задачи подразделения входит воздушная разведка и объективный контроль поражения целей. Среди успешно выявленных целей за время несения службы была ствольная и подвижная артиллерия, скопление живой силы и пункты управления БПЛА противника. "По факту вся Херсонская область, территория правого берега, у нас на контроле", - прокомментировал "Леший" возможности подразделения. Преимущество БПЛА российского производства Supercam S350 - питание от электричества и простое обслуживание, объяснил военнослужащий. "Это - "электричка", она не требует сложного обслуживания, как это требуют другие комплексы с двигателем внутреннего сгорания. Перерыв между полетами - не более часа", - добавил он. Подразделение успешно выполняет боевые задачи во взаимодействии с авиацией и артиллерией, осуществляя воздушную разведку и объективный контроль поражения целей. "Для авиации мы даем дальние цели и осуществляем просто объективный контроль поражения их. А с артиллеристами - в режиме реального времени. Есть цели, переданы координаты, и если артиллерии позволяют работать условия, то занимаемся объективным контролем опять же поражения этой цели", - подытожил военнослужащий с позывным "Леший".
https://ria.ru/20250201/vzryvy-1996742573.html
https://ria.ru/20250201/vzryvy-1996741035.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996755159_263:0:1703:1080_1920x0_80_0_0_8a9d87af221b778136ba0178d31aed73.jpg
Расчет Supercam S350 об обнаружении и корректировке огня по ствольному орудию ВСУ
Расчет Supercam S350 группировки войск "Днепр" обнаружил ствольное орудие ВСУ на правом берегу Днепра и скорректировал огонь по цели. Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой подразделения.
2025-02-01T04:04
true
PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
Военнослужащие "Днепра" с помощью БПЛА поразили ствольное орудие ВСУ
Расчет БПЛА Supercam S350 поразил ствольное орудие ВСУ на правом берегу Днепра
СКАДОВСК (Херсонская область), 1 фев - РИА Новости.
Расчет Supercam S350 российской группировки войск "Днепр" обнаружил ствольное орудие ВСУ на правом берегу Днепра и скорректировал огонь по цели, передает
корреспондент РИА Новости, который наблюдал за работой российских военных.
"Сегодня получили задачу найти ствольное орудие на правом берегу Днепра. Борт был поднят в небо, цель была обнаружена и передана на уничтожение. Задача выполнена", - рассказал РИА Новости заместитель командира взвода БПЛА ближнего действия с позывным "Леший".
В задачи подразделения входит воздушная разведка и объективный контроль поражения целей. Среди успешно выявленных целей за время несения службы была ствольная и подвижная артиллерия, скопление живой силы и пункты управления БПЛА противника.
"По факту вся Херсонская область
, территория правого берега, у нас на контроле", - прокомментировал "Леший" возможности подразделения.
Преимущество БПЛА российского производства Supercam S350 - питание от электричества и простое обслуживание, объяснил военнослужащий.
"Это - "электричка", она не требует сложного обслуживания, как это требуют другие комплексы с двигателем внутреннего сгорания. Перерыв между полетами - не более часа", - добавил он.
Подразделение успешно выполняет боевые задачи во взаимодействии с авиацией и артиллерией, осуществляя воздушную разведку и объективный контроль поражения целей.
"Для авиации мы даем дальние цели и осуществляем просто объективный контроль поражения их. А с артиллеристами - в режиме реального времени. Есть цели, переданы координаты, и если артиллерии позволяют работать условия, то занимаемся объективным контролем опять же поражения этой цели", - подытожил военнослужащий с позывным "Леший".