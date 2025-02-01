Рейтинг@Mail.ru
Профессор из Германии назвал Бербок тщеславной и позорной - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:30 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/berbok-1996749973.html
Профессор из Германии назвал Бербок тщеславной и позорной
Профессор из Германии назвал Бербок тщеславной и позорной - РИА Новости, 01.02.2025
Профессор из Германии назвал Бербок тщеславной и позорной
"Позорная" министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тратит огромные суммы на тщеславную саморекламу, считает немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T06:30:00+03:00
2025-02-01T06:30:00+03:00
в мире
германия
анналена бербок
роберт хабек
сара вагенкнехт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987663064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc81be40ff82812e18530468b0fe156c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. "Позорная" министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тратит огромные суммы на тщеславную саморекламу, считает немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф. "Они (нынешние немецкие политики - ред.) спускают сотни тысяч евро из денег налогоплательщиков на поездки, дорогих парикмахеров и фотографов для тщеславной саморекламы, как наша позорная министр иностранных дел (Анналена Бербок)", - заявил он в своем докладе, который он презентовал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Критикуя действующее руководство Германии, ученый упомянул и министра экономики, вице-канцлера Роберта Хабека, который "погружает экономику в затяжную рецессию". "Хорошие прогнозы для партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) (18%) и "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) (8%) на национальном уровне и еще более высокие результаты этих двух партий на последних трех земельных (региональных) выборах свидетельствуют о растущем недовольстве населения Германии политикой последних лет", - добавил Вольф.
https://ria.ru/20250118/berbok-1994399676.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987663064_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_6d12d7ff51c0edb58d480d757886122c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, анналена бербок, роберт хабек, сара вагенкнехт
В мире, Германия, Анналена Бербок, Роберт Хабек, Сара Вагенкнехт
Профессор из Германии назвал Бербок тщеславной и позорной

Профессор из Германии Вольф назвал Бербок тщеславной и позорной

© AP Photo / Alberto PizzoliАнналена Бербок
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Alberto Pizzoli
Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. "Позорная" министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тратит огромные суммы на тщеславную саморекламу, считает немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф.
"Они (нынешние немецкие политики - ред.) спускают сотни тысяч евро из денег налогоплательщиков на поездки, дорогих парикмахеров и фотографов для тщеславной саморекламы, как наша позорная министр иностранных дел (Анналена Бербок)", - заявил он в своем докладе, который он презентовал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.
Критикуя действующее руководство Германии, ученый упомянул и министра экономики, вице-канцлера Роберта Хабека, который "погружает экономику в затяжную рецессию".
"Хорошие прогнозы для партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) (18%) и "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) (8%) на национальном уровне и еще более высокие результаты этих двух партий на последних трех земельных (региональных) выборах свидетельствуют о растущем недовольстве населения Германии политикой последних лет", - добавил Вольф.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Пушков предположил, что Бербок скоро покинет пост главы МИД ФРГ
18 января, 19:24
 
В миреГерманияАнналена БербокРоберт ХабекСара Вагенкнехт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала