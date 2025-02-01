https://ria.ru/20250201/berbok-1996749973.html

Профессор из Германии назвал Бербок тщеславной и позорной

Профессор из Германии назвал Бербок тщеславной и позорной - РИА Новости, 01.02.2025

Профессор из Германии назвал Бербок тщеславной и позорной

"Позорная" министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тратит огромные суммы на тщеславную саморекламу, считает немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T06:30:00+03:00

2025-02-01T06:30:00+03:00

2025-02-01T06:30:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. "Позорная" министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тратит огромные суммы на тщеславную саморекламу, считает немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф. "Они (нынешние немецкие политики - ред.) спускают сотни тысяч евро из денег налогоплательщиков на поездки, дорогих парикмахеров и фотографов для тщеславной саморекламы, как наша позорная министр иностранных дел (Анналена Бербок)", - заявил он в своем докладе, который он презентовал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Критикуя действующее руководство Германии, ученый упомянул и министра экономики, вице-канцлера Роберта Хабека, который "погружает экономику в затяжную рецессию". "Хорошие прогнозы для партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) (18%) и "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) (8%) на национальном уровне и еще более высокие результаты этих двух партий на последних трех земельных (региональных) выборах свидетельствуют о растущем недовольстве населения Германии политикой последних лет", - добавил Вольф.

https://ria.ru/20250118/berbok-1994399676.html

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в мире, германия, анналена бербок, роберт хабек, сара вагенкнехт