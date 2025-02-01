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В Германии прошли протесты после антимигрантской инициативы оппозиции
В Германии прошли протесты после антимигрантской инициативы оппозиции - РИА Новости, 01.02.2025
В Германии прошли протесты после антимигрантской инициативы оппозиции
Тысячи людей вышли на улицы городов Баварии на акции протеста после попытки голосования в парламенте Германии по пакету мер по ужесточению миграции, сообщил... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T20:09:00+03:00
2025-02-01T20:09:00+03:00
2025-02-01T20:09:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Тысячи людей вышли на улицы городов Баварии на акции протеста после попытки голосования в парламенте Германии по пакету мер по ужесточению миграции, сообщил таблоид Bild. В пятницу парламент Германии проголосовал против законопроекта по ужесточению контроля над миграцией, предложенного оппозиционным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и поддержанного правой "Альтернативой для Германии" (АдГ). Сообщается, что около 3,8 тысячи человек вышли на улицы Вюрцбурга, еще 4,5 тысячи человек протестуют в Аугсбурге. Также ожидаются акции протеста в Кемптене и Пассау. Кроме того, акция против правых проходит и в городе Карлсруэ в соседнем Баден-Вюртемберге, где на акцию вышли около 5 тысяч человек. В среду бундестаг большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345, причем среди голосовавших за инициативу были представители фракции АдГ. Последнее спровоцировало волну протестов против ХДС/ХСС и даже актов вандализма в отношении их офисов. Несмотря на это, в пятницу в целом законопроект был поддержан блоком ХДС/ХСС, АдГ, Свободной демократической партией (СвдП) и "Союзом Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ). Теоретически поддержки этих партий должно было хватить для прохождения законопроекта, но оказалось, что не все депутаты ХДС/ХСС и СвДП проголосовали одинаково. Как сообщает таблоид Bild, 16 из 196 депутатов от ХДС/ХСС не голосовали по законопроекту, среди них, например, известный воинственными высказываниями Родерих Кизеветтер. А вот от СвДП в поддержку законопроекта проголосовали лишь 67 из 90 депутатов: причем двое проголосовали "против", пятеро воздержались, а шестнадцать и вовсе не явились на заседание. В итоге законопроект был отклонён 350 голосами "против" при 338 "за" и 5 воздержавшихся.
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в мире, германия, бавария, аугсбург, сара вагенкнехт, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Бавария, Аугсбург, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, Альтернатива для Германии (партия)
В Германии прошли протесты после антимигрантской инициативы оппозиции
Bild: в Баварии прошли протесты после антимигрантской инициативы АдГ и ХДС/ХСС