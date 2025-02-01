https://ria.ru/20250201/bashkirija-1996771120.html

В Башкирии задержали мужчину, напавшего на женщину из-за отказа знакомиться

В Башкирии задержали мужчину, напавшего на женщину из-за отказа знакомиться - РИА Новости, 01.02.2025

В Башкирии задержали мужчину, напавшего на женщину из-за отказа знакомиться

Правоохранительные органы задержали в башкирском Стерлитамаке мужчину, который на улице с ножом напал на незнакомую женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T11:52:00+03:00

2025-02-01T11:52:00+03:00

2025-02-01T11:52:00+03:00

происшествия

стерлитамак

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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УФА, 1 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в башкирском Стерлитамаке мужчину, который на улице с ножом напал на незнакомую женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. В местных пабликах в соцсетях пишут, что мужчина изрезал женщину за то, что она отказалась с ним знакомиться. "В дежурную часть управления МВД России по городу Стерлитамаку поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 46-летней местной жительницы с ножевым ранением. По предварительным данным, на потерпевшую напал неизвестный мужчина на улице Фестивальной", - рассказали в пресс-службе. По данным полиции, женщине оказана медицинская помощь. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

https://ria.ru/20250131/zaderzhanie-1996521906.html

https://ria.ru/20250110/lyubertsy-1993196612.html

стерлитамак

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, стерлитамак, министерство внутренних дел рф (мвд россии)