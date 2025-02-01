https://ria.ru/20250201/bashkirija-1996771120.html
В Башкирии задержали мужчину, напавшего на женщину из-за отказа знакомиться
В Башкирии задержали мужчину, напавшего на женщину из-за отказа знакомиться - РИА Новости, 01.02.2025
В Башкирии задержали мужчину, напавшего на женщину из-за отказа знакомиться
Правоохранительные органы задержали в башкирском Стерлитамаке мужчину, который на улице с ножом напал на незнакомую женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T11:52:00+03:00
2025-02-01T11:52:00+03:00
2025-02-01T11:52:00+03:00
происшествия
стерлитамак
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
УФА, 1 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в башкирском Стерлитамаке мужчину, который на улице с ножом напал на незнакомую женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. В местных пабликах в соцсетях пишут, что мужчина изрезал женщину за то, что она отказалась с ним знакомиться. "В дежурную часть управления МВД России по городу Стерлитамаку поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 46-летней местной жительницы с ножевым ранением. По предварительным данным, на потерпевшую напал неизвестный мужчина на улице Фестивальной", - рассказали в пресс-службе. По данным полиции, женщине оказана медицинская помощь. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
https://ria.ru/20250131/zaderzhanie-1996521906.html
https://ria.ru/20250110/lyubertsy-1993196612.html
стерлитамак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стерлитамак, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Стерлитамак, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Башкирии задержали мужчину, напавшего на женщину из-за отказа знакомиться
В Башкирии задержали мужчину, напавшего с ножом на женщину за отказ знакомиться