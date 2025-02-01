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В Башкирии задержали мужчину, напавшего на женщину из-за отказа знакомиться - РИА Новости, 01.02.2025
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11:52 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/bashkirija-1996771120.html
В Башкирии задержали мужчину, напавшего на женщину из-за отказа знакомиться
В Башкирии задержали мужчину, напавшего на женщину из-за отказа знакомиться - РИА Новости, 01.02.2025
В Башкирии задержали мужчину, напавшего на женщину из-за отказа знакомиться
Правоохранительные органы задержали в башкирском Стерлитамаке мужчину, который на улице с ножом напал на незнакомую женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T11:52:00+03:00
2025-02-01T11:52:00+03:00
происшествия
стерлитамак
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УФА, 1 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в башкирском Стерлитамаке мужчину, который на улице с ножом напал на незнакомую женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. В местных пабликах в соцсетях пишут, что мужчина изрезал женщину за то, что она отказалась с ним знакомиться. "В дежурную часть управления МВД России по городу Стерлитамаку поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 46-летней местной жительницы с ножевым ранением. По предварительным данным, на потерпевшую напал неизвестный мужчина на улице Фестивальной", - рассказали в пресс-службе. По данным полиции, женщине оказана медицинская помощь. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
https://ria.ru/20250131/zaderzhanie-1996521906.html
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происшествия, стерлитамак, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Стерлитамак, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Башкирии задержали мужчину, напавшего на женщину из-за отказа знакомиться

В Башкирии задержали мужчину, напавшего с ножом на женщину за отказ знакомиться

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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УФА, 1 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в башкирском Стерлитамаке мужчину, который на улице с ножом напал на незнакомую женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
В местных пабликах в соцсетях пишут, что мужчина изрезал женщину за то, что она отказалась с ним знакомиться.
Задержание дебошира, напавшего с ножом на пассажиров поезда - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В Новосибирской области задержали дебошира, напавшего на пассажиров поезда
Вчера, 05:25
"В дежурную часть управления МВД России по городу Стерлитамаку поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 46-летней местной жительницы с ножевым ранением. По предварительным данным, на потерпевшую напал неизвестный мужчина на улице Фестивальной", - рассказали в пресс-службе.
По данным полиции, женщине оказана медицинская помощь. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Подозреваемый в нападении с ножом на двух женщин в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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10 января, 20:15
 
ПроисшествияСтерлитамакМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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