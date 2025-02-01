https://ria.ru/20250201/bapor-1996767622.html

МИД России рассказал, чем опасен запрет Израиля на деятельность БАПОР

МИД России рассказал, чем опасен запрет Израиля на деятельность БАПОР - РИА Новости, 01.02.2025

МИД России рассказал, чем опасен запрет Израиля на деятельность БАПОР

Сотни тысяч стариков, женщин и детей рискуют оказаться брошенными на произвол судьбы из-за введенного в Израиле запрета деятельности Агентства ООН для помощи... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T11:11:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сотни тысяч стариков, женщин и детей рискуют оказаться брошенными на произвол судьбы из-за введенного в Израиле запрета деятельности Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщили в МИД РФ. "Израильские власти уже уведомили секретариат ООН о том, что БАПОР должен прекратить работу в оккупированном Восточном Иерусалиме и эвакуировать свои объекты в кварталах Шейх-Джаррах и Каландия... Под вопросом остаются возможности Агентства продолжать оказывать комплексное содействие палестинцам и на других оккупированных территориях - западный берег реки Иордан и сектор Газа. По сути, это означает, что сотни тысяч детей, женщин и стариков рискуют оказаться брошенными на произвол судьбы", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. В Израиле 30 января вступил в силу закон о запрете деятельности БАПОР. В среду спикер израильского кабинета министров Давид Менцер заявил, что офисы БАПОР будут закрыты в течение 48 часов, а все контакты с организацией прекратятся. Утверждается, что причиной для подобных действий стали найденные Израилем в ходе боевых действий в секторе Газа свидетельства якобы причастности ряда сотрудников БАПОР к нападению палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года, а также использование инфраструктуры БАПОР в анклаве для террористической деятельности. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности. Глава БАПОР Филиппе Лаззарини назвал решение израильского парламента коллективным наказанием, заявив, что оно противоречит уставу ООН и приведет к еще большим страданиям палестинцев.

https://ria.ru/20250128/bapor-1995996168.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, бапор, оон