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МИД России раскритиковал израильский запрет на деятельность БАПОР - РИА Новости, 01.02.2025
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10:40 01.02.2025 (обновлено: 10:56 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/bapor-1996765161.html
МИД России раскритиковал израильский запрет на деятельность БАПОР
МИД России раскритиковал израильский запрет на деятельность БАПОР - РИА Новости, 01.02.2025
МИД России раскритиковал израильский запрет на деятельность БАПОР
Решение Израиля запретить деятельность Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) вызывает глубокое разочарование и заслуживает... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T10:40:00+03:00
2025-02-01T10:56:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Решение Израиля запретить деятельность Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) вызывает глубокое разочарование и заслуживает осуждение, Москва считает, что миссия агентства должна быть продлена до полного урегулирования палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД РФ.В Израиле 30 января вступил в силу закон о запрете деятельности БАПОР. В среду спикер израильского кабинета министров Давид Менцер заявил, что офисы БАПОР будут закрыты в течение 48 часов, а все контакты с организацией прекратятся. Причиной для подобных действий стали найденные Израилем в ходе боевых действий в секторе Газа свидетельства якобы причастности ряда сотрудников БАПОР к нападению палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года, а также использование инфраструктуры БАПОР в анклаве для террористической деятельности."Подобные произвольные шаги, чреватые самыми тяжелыми гуманитарными последствиями для палестинцев, вызывают глубокое разочарование и заслуживают осуждения", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.По сообщению министерства, в Москве убеждены в необходимости продления миссии БАПОР вплоть до окончательного мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, предусматривающего создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире с Израилем.
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в мире, россия, москва, бапор
В мире, Россия, Москва, БАПОР
МИД России раскритиковал израильский запрет на деятельность БАПОР

МИД заявил, что израильский запрет на деятельность БАПОР вызывает разочарование

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Решение Израиля запретить деятельность Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) вызывает глубокое разочарование и заслуживает осуждение, Москва считает, что миссия агентства должна быть продлена до полного урегулирования палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД РФ.
В Израиле 30 января вступил в силу закон о запрете деятельности БАПОР. В среду спикер израильского кабинета министров Давид Менцер заявил, что офисы БАПОР будут закрыты в течение 48 часов, а все контакты с организацией прекратятся. Причиной для подобных действий стали найденные Израилем в ходе боевых действий в секторе Газа свидетельства якобы причастности ряда сотрудников БАПОР к нападению палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года, а также использование инфраструктуры БАПОР в анклаве для террористической деятельности.
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"Подобные произвольные шаги, чреватые самыми тяжелыми гуманитарными последствиями для палестинцев, вызывают глубокое разочарование и заслуживают осуждения", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
По сообщению министерства, в Москве убеждены в необходимости продления миссии БАПОР вплоть до окончательного мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, предусматривающего создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире с Израилем.
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