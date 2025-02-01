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МИД России раскритиковал израильский запрет на деятельность БАПОР

МИД России раскритиковал израильский запрет на деятельность БАПОР - РИА Новости, 01.02.2025

МИД России раскритиковал израильский запрет на деятельность БАПОР

Решение Израиля запретить деятельность Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) вызывает глубокое разочарование и заслуживает... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T10:40:00+03:00

2025-02-01T10:40:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Решение Израиля запретить деятельность Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) вызывает глубокое разочарование и заслуживает осуждение, Москва считает, что миссия агентства должна быть продлена до полного урегулирования палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД РФ.В Израиле 30 января вступил в силу закон о запрете деятельности БАПОР. В среду спикер израильского кабинета министров Давид Менцер заявил, что офисы БАПОР будут закрыты в течение 48 часов, а все контакты с организацией прекратятся. Причиной для подобных действий стали найденные Израилем в ходе боевых действий в секторе Газа свидетельства якобы причастности ряда сотрудников БАПОР к нападению палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года, а также использование инфраструктуры БАПОР в анклаве для террористической деятельности."Подобные произвольные шаги, чреватые самыми тяжелыми гуманитарными последствиями для палестинцев, вызывают глубокое разочарование и заслуживают осуждения", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.По сообщению министерства, в Москве убеждены в необходимости продления миссии БАПОР вплоть до окончательного мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, предусматривающего создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире с Израилем.

https://ria.ru/20250128/bapor-1995996168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, москва, бапор