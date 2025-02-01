https://ria.ru/20250201/banya-1996844961.html

В адыгейской станице ликвидировали открытое горение в бане

В адыгейской станице ликвидировали открытое горение в бане - РИА Новости, 01.02.2025

В адыгейской станице ликвидировали открытое горение в бане

Спасатели ликвидировали открытое горение в бане в станице Даховской в Адыгее, сообщили в ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T23:34:00+03:00

2025-02-01T23:34:00+03:00

2025-02-01T23:49:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика адыгея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

КРАСНОДАР, 1 фев — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в бане в станице Даховской в Адыгее, сообщили в ГУ МЧС по республике.В субботу ведомство сообщило о возгорании в бане в станице Даховской. Пожар был локализован на площади около ста квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. "В 23:00 объявлена ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250131/pozhar-1996710731.html

россия

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика адыгея