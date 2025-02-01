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В адыгейской станице ликвидировали открытое горение в бане
В адыгейской станице ликвидировали открытое горение в бане - РИА Новости, 01.02.2025
В адыгейской станице ликвидировали открытое горение в бане
Спасатели ликвидировали открытое горение в бане в станице Даховской в Адыгее, сообщили в ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T23:34:00+03:00
2025-02-01T23:34:00+03:00
2025-02-01T23:49:00+03:00
происшествия
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КРАСНОДАР, 1 фев — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в бане в станице Даховской в Адыгее, сообщили в ГУ МЧС по республике.В субботу ведомство сообщило о возгорании в бане в станице Даховской. Пожар был локализован на площади около ста квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. "В 23:00 объявлена ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика адыгея
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Адыгея
В адыгейской станице ликвидировали открытое горение в бане
В адыгейской станице Даховской ликвидировали открытое горение в бане