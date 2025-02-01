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В адыгейской станице Даховская локализовали пожар в бане

В адыгейской станице Даховская локализовали пожар в бане - РИА Новости, 01.02.2025

В адыгейской станице Даховская локализовали пожар в бане

Спасатели локализовали пожар в бане в станице Даховская в Адыгее на площади 100 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T22:12:00+03:00

2025-02-01T22:12:00+03:00

2025-02-01T22:12:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 1 фев – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в бане в станице Даховская в Адыгее на площади 100 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по республике. В субботу ведомство заявило о возгорании в бане в станице Даховской. "В 21 час 53 минуты объявлена локализация пожара на площади 100 квадратных метров. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

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2025

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика адыгея