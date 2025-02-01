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В адыгейской станице Даховская локализовали пожар в бане - РИА Новости, 01.02.2025
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22:12 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/banya-1996838735.html
В адыгейской станице Даховская локализовали пожар в бане
В адыгейской станице Даховская локализовали пожар в бане - РИА Новости, 01.02.2025
В адыгейской станице Даховская локализовали пожар в бане
Спасатели локализовали пожар в бане в станице Даховская в Адыгее на площади 100 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T22:12:00+03:00
2025-02-01T22:12:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 1 фев – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в бане в станице Даховская в Адыгее на площади 100 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по республике. В субботу ведомство заявило о возгорании в бане в станице Даховской. "В 21 час 53 минуты объявлена локализация пожара на площади 100 квадратных метров. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика адыгея
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Адыгея
В адыгейской станице Даховская локализовали пожар в бане

В Адыгее в станице Даховская локализовали пожар в бане, погибших нет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 1 фев – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в бане в станице Даховская в Адыгее на площади 100 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по республике.
В субботу ведомство заявило о возгорании в бане в станице Даховской.
"В 21 час 53 минуты объявлена локализация пожара на площади 100 квадратных метров. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.
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