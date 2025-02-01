https://ria.ru/20250201/banya-1996837117.html
В Адыгее в станице Даховская загорелась баня
В Адыгее в станице Даховская загорелась баня - РИА Новости, 01.02.2025
В Адыгее в станице Даховская загорелась баня
Баня загорелась в станице Даховская в Адыгее на площади 100 квадратных метров, информация о погибших не поступала, сообщили в ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T21:52:00+03:00
2025-02-01T21:52:00+03:00
2025-02-01T21:52:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика адыгея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
КРАСНОДАР, 2 фев – РИА Новости. Баня загорелась в станице Даховская в Адыгее на площади 100 квадратных метров, информация о погибших не поступала, сообщили в ГУ МЧС по республике. "В эти минуты пожарные МЧС России ликвидируют возгорание бани в станице Даховской… Площадь пожара 100 квадратных метров", - говорится в сообщении. Информация о погибших и травмированных не поступала, добавляют спасатели.
https://ria.ru/20250131/pozhar-1996710731.html
россия
республика адыгея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика адыгея
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Адыгея
В Адыгее в станице Даховская загорелась баня
В Адыгее в станице Даховская загорелась баня на площади 100 квадратов