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В Адыгее в станице Даховская загорелась баня

В Адыгее в станице Даховская загорелась баня - РИА Новости, 01.02.2025

В Адыгее в станице Даховская загорелась баня

Баня загорелась в станице Даховская в Адыгее на площади 100 квадратных метров, информация о погибших не поступала, сообщили в ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T21:52:00+03:00

2025-02-01T21:52:00+03:00

2025-02-01T21:52:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 2 фев – РИА Новости. Баня загорелась в станице Даховская в Адыгее на площади 100 квадратных метров, информация о погибших не поступала, сообщили в ГУ МЧС по республике. "В эти минуты пожарные МЧС России ликвидируют возгорание бани в станице Даховской… Площадь пожара 100 квадратных метров", - говорится в сообщении. Информация о погибших и травмированных не поступала, добавляют спасатели.

https://ria.ru/20250131/pozhar-1996710731.html

россия

республика адыгея

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2025

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика адыгея