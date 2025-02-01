https://ria.ru/20250201/banda-1996745170.html

Часть фигурантов "банды амазонок" была против участия присяжных в процессе

Часть фигурантов "банды амазонок" была против участия присяжных в процессе - РИА Новости, 01.02.2025

Часть фигурантов "банды амазонок" была против участия присяжных в процессе

Двое из четырех фигурантов "банды амазонок", осужденных за убийства, разбои и бандитизм на юге России, были против рассмотрения дела судом присяжных, следует из РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T03:36:00+03:00

2025-02-01T03:36:00+03:00

2025-02-01T03:36:00+03:00

происшествия

ростовская область

россия

нижегородская область

ростовский областной суд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев - РИА Новости. Двое из четырех фигурантов "банды амазонок", осужденных за убийства, разбои и бандитизм на юге России, были против рассмотрения дела судом присяжных, следует из определения суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Ранее Ростовский областной суд назначил Инессе и Виктории Тарвердиевым по 25 лет, Анастасии Синельник - 24 года колонии общего режима, Сергею Синельнику - 25 лет колонии строгого режима. Позже апелляционный суд изменил приговор, ужесточив наказание Синельнику до пожизненного лишения свободы и смягчив Инессе Тарвердиевой до 24 лет шести месяцев, Виктории Тарвердиевой - до 24 лет, Анастасии Синельник - 23 лет колонии. "Приговор постановлен в соответствии с требованиями закона, регламентирующими рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей, и на основании обвинительного вердикта", - говорится в определении суда. Отмечается, что все установленные законом условия для применения именно такой формы судебного разбирательства были соблюдены. "Согласно материалам дела, осужденные Тарвердиева И.В. и Тарвердиева В.А. поддержали свое ходатайство в ходе предварительного слушания и настаивали на том, чтобы судебное разбирательство проходило с участием присяжных заседателей, Синельник А.В. и Синельник С.А. возражали против рассмотрения дела судом присяжных заседателей", - сказано в материалах. Синельник ходатайствовали о выделении уголовного дела в отношении них в отдельное производство, однако это могло помешать всестороннему и объективному разрешению дела, поэтому суд им отказал. Областной суд дважды рассматривал уголовные дела по разным эпизодам в отношении банды, которая орудовала на юге России в 2007-2013 годах. Как сообщало следствие, Инесса Тарвердиева вместе с гражданским мужем Романом Подкопаевым создала организованную вооруженную группу, в которую также вошли ее дочь Виктория и супруги Синельники: сестра Подкопаева Анастасия и сотрудник ДПС Сергей. Члены банды грабили людей в Ростовской области, на Ставрополье и в Калмыкии. С 2007 года в Ростовской области, группа, прозванная в СМИ "бандой амазонок", убила 10 человек, в том числе начальника отделения милиции особого назначения ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жену и двух их малолетних детей. В начале сентября 2013 года лидеры банды были замечены полицейскими при попытке скрыться после очередного убийства, завязалась перестрелка, в которой погиб Подкопаев и один полицейский. Позже вскрылись новые эпизоды преступлений. Инессе Тарвердиевой среди прочего вменялись убийства вместе с сожителем пятерых человек, в том числе двух девочек, на территории Ставропольского края и Калмыкии. Потерпевшими по делу были признаны 98 человек.

https://ria.ru/20250201/otravitel-1996741295.html

https://ria.ru/20250131/popkov-1996548196.html

https://ria.ru/20250116/manyak-1994012411.html

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