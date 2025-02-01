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На Бали освободили россиянина, которого подозревали в похищении украинца - РИА Новости, 01.02.2025
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12:35 01.02.2025 (обновлено: 13:08 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/bali-1996775416.html
На Бали освободили россиянина, которого подозревали в похищении украинца
На Бали освободили россиянина, которого подозревали в похищении украинца - РИА Новости, 01.02.2025
На Бали освободили россиянина, которого подозревали в похищении украинца
Главное уголовное следственное управление полиции индонезийского острова Бали освободило гражданина России Хасана Асхабова, с него сняты подозрения в похищении... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T12:35:00+03:00
2025-02-01T13:08:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 1 фев - РИА Новости. Главное уголовное следственное управление полиции индонезийского острова Бали освободило гражданина России Хасана Асхабова, с него сняты подозрения в похищении и ограблении украинца, передает индонезийское агентство ANTARA.Ранее сообщалось, что власти индонезийского острова Бали задержали гражданина России в связи с похищением и ограблением украинца, произошедшем 15 декабря 2024 года.Глава отдела по связям с общественностью региональной полиции Бали комиссар полиции Ариасанди заявил, что следователи не нашли доказательств того, что Асхабов был в числе девяти подозреваемых, разыскиваемых полицией и Интерполом."По результатам экспертизы не было найдено никаких доказательств причастности, потому что (подозреваемый - ред.) во время инцидента был в Дубае", - отметил комиссар.По его словам, после того, как подозрения были сняты, Асхабов был немедленно освобожден и продолжил свое путешествие в Дубай.Индонезийские СМИ сообщали, что преступники во время ограбления были одеты в униформу полиции и закрывающие лицо черные маски, а также были вооружены битой и пистолетами. После ограбления пострадавший получил травмы правого уха, правого и левого запястий, а также синяки на левой руке, левом глазу, затылке и правой части талии, а также понес материальный ущерб на сумму около 40 миллионов долларов в криптовалюте.
https://ria.ru/20250109/phuket-1992983656.html
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в мире, бали, россия, дубай, интерпол
В мире, Бали, Россия, Дубай, Интерпол
На Бали освободили россиянина, которого подозревали в похищении украинца

На Бали с россиянина сняли подозрения в похищении и ограблении украинца

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на Бали
Сотрудник полиции на Бали - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудник полиции на Бали. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 1 фев - РИА Новости. Главное уголовное следственное управление полиции индонезийского острова Бали освободило гражданина России Хасана Асхабова, с него сняты подозрения в похищении и ограблении украинца, передает индонезийское агентство ANTARA.
Ранее сообщалось, что власти индонезийского острова Бали задержали гражданина России в связи с похищением и ограблением украинца, произошедшем 15 декабря 2024 года.
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9 января, 17:27
Глава отдела по связям с общественностью региональной полиции Бали комиссар полиции Ариасанди заявил, что следователи не нашли доказательств того, что Асхабов был в числе девяти подозреваемых, разыскиваемых полицией и Интерполом.
"По результатам экспертизы не было найдено никаких доказательств причастности, потому что (подозреваемый - ред.) во время инцидента был в Дубае", - отметил комиссар.
По его словам, после того, как подозрения были сняты, Асхабов был немедленно освобожден и продолжил свое путешествие в Дубай.
Индонезийские СМИ сообщали, что преступники во время ограбления были одеты в униформу полиции и закрывающие лицо черные маски, а также были вооружены битой и пистолетами. После ограбления пострадавший получил травмы правого уха, правого и левого запястий, а также синяки на левой руке, левом глазу, затылке и правой части талии, а также понес материальный ущерб на сумму около 40 миллионов долларов в криптовалюте.
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25 января, 01:13
 
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