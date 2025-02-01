Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с автобусом на Пхукете пострадали двое россиян - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:43 01.02.2025 (обновлено: 15:10 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/avtobus-1996776314.html
В ДТП с автобусом на Пхукете пострадали двое россиян
В ДТП с автобусом на Пхукете пострадали двое россиян - РИА Новости, 01.02.2025
В ДТП с автобусом на Пхукете пострадали двое россиян
Двое россиян получили легкие травмы в ДТП с автобусом, который упал с горной трассы на таиландском острове Пхукет, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T12:43:00+03:00
2025-02-01T15:10:00+03:00
туризм
пхукет (остров)
таиланд
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149826/52/1498265245_0:183:3504:2154_1920x0_80_0_0_72a3c175558c9e0fdc42ab3133a41f88.jpg
БАНГКОК, 1 фев — РИА Новости. Двое россиян получили легкие травмы в ДТП с автобусом, который упал с горной трассы на таиландском острове Пхукет, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в столице провинции."В автобусе находилось двое российских туристов. По информации госпиталя "Патонг", состояние их здоровья опасений не вызывает, от госпитализации отказались", — сообщили агентству дипломаты.Ранее СМИ сообщали о том, что автобус с иностранными, в том числе российскими, туристами слетел на повороте с горной дороги между районами Карон и Патонг. Отмечалось, что пассажиры пострадали.
https://ria.ru/20250124/tailand-1995282915.html
пхукет (остров)
таиланд
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149826/52/1498265245_195:0:3310:2336_1920x0_80_0_0_cdf36ccb48aab32d6ae29833db1f750e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пхукет (остров), таиланд, в мире, россия
Туризм, Пхукет (остров), Таиланд, В мире, Россия
В ДТП с автобусом на Пхукете пострадали двое россиян

В ДТП с упавшим с горной трассы автобусом на Пхукете пострадали двое россиян

© AP Photo / David LongstreathРяд машин скорой помощи в Таиланде
Ряд машин скорой помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / David Longstreath
Ряд машин скорой помощи в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 1 фев — РИА Новости. Двое россиян получили легкие травмы в ДТП с автобусом, который упал с горной трассы на таиландском острове Пхукет, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в столице провинции.
«
"В автобусе находилось двое российских туристов. По информации госпиталя "Патонг", состояние их здоровья опасений не вызывает, от госпитализации отказались", — сообщили агентству дипломаты.
Ранее СМИ сообщали о том, что автобус с иностранными, в том числе российскими, туристами слетел на повороте с горной дороги между районами Карон и Патонг.
Отмечалось, что пассажиры пострадали.
Катер, с борта которого россиянин бросил 13-летнего сына во время экскурсии в Таиланде - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Таиланде арестовали россиянина по обвинению в убийстве сына
24 января, 11:28
 
ТуризмПхукет (остров)ТаиландВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала