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В ДТП с автобусом на Пхукете пострадали двое россиян

В ДТП с автобусом на Пхукете пострадали двое россиян - РИА Новости, 01.02.2025

В ДТП с автобусом на Пхукете пострадали двое россиян

Двое россиян получили легкие травмы в ДТП с автобусом, который упал с горной трассы на таиландском острове Пхукет, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T12:43:00+03:00

2025-02-01T12:43:00+03:00

2025-02-01T15:10:00+03:00

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БАНГКОК, 1 фев — РИА Новости. Двое россиян получили легкие травмы в ДТП с автобусом, который упал с горной трассы на таиландском острове Пхукет, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в столице провинции."В автобусе находилось двое российских туристов. По информации госпиталя "Патонг", состояние их здоровья опасений не вызывает, от госпитализации отказались", — сообщили агентству дипломаты.Ранее СМИ сообщали о том, что автобус с иностранными, в том числе российскими, туристами слетел на повороте с горной дороги между районами Карон и Патонг. Отмечалось, что пассажиры пострадали.

https://ria.ru/20250124/tailand-1995282915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пхукет (остров), таиланд, в мире, россия