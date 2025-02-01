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В ДТП с автобусом на Пхукете пострадали двое россиян
В ДТП с автобусом на Пхукете пострадали двое россиян - РИА Новости, 01.02.2025
В ДТП с автобусом на Пхукете пострадали двое россиян
Двое россиян получили легкие травмы в ДТП с автобусом, который упал с горной трассы на таиландском острове Пхукет, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T12:43:00+03:00
2025-02-01T12:43:00+03:00
2025-02-01T15:10:00+03:00
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БАНГКОК, 1 фев — РИА Новости. Двое россиян получили легкие травмы в ДТП с автобусом, который упал с горной трассы на таиландском острове Пхукет, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в столице провинции."В автобусе находилось двое российских туристов. По информации госпиталя "Патонг", состояние их здоровья опасений не вызывает, от госпитализации отказались", — сообщили агентству дипломаты.Ранее СМИ сообщали о том, что автобус с иностранными, в том числе российскими, туристами слетел на повороте с горной дороги между районами Карон и Патонг. Отмечалось, что пассажиры пострадали.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пхукет (остров), таиланд, в мире, россия
Туризм, Пхукет (остров), Таиланд, В мире, Россия
В ДТП с автобусом на Пхукете пострадали двое россиян
В ДТП с упавшим с горной трассы автобусом на Пхукете пострадали двое россиян