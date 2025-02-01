https://ria.ru/20250201/ataka-1996796453.html

При атаке украинских беспилотников на Курскую область погиб один человек

При атаке украинских беспилотников на Курскую область погиб один человек - РИА Новости, 01.02.2025

При атаке украинских беспилотников на Курскую область погиб один человек

Один житель Курской области погиб, четверо ранены в результате атак украинских беспилотников в пятницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T15:31:00+03:00

2025-02-01T15:31:00+03:00

2025-02-01T16:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

александр хинштейн

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Один житель Курской области погиб, четверо ранены в результате атак украинских беспилотников в пятницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Вчера сразу в двух местах атакам беспилотников подверглись мирные люди. В районе н.п. Снагость Кореневского района был нанесен удар по гражданскому автомобилю, в котором ехало трое жителей Глушковского района: двое супругов-пенсионеров и их сосед. По предварительной информации, один человек погиб. К сожалению, из-за активных боевых действий его тело пока не удалось эвакуировать", - написал он в своем Telegram-канале.Врио губернатора отметил, что жена погибшего не пострадала, от медицинской помощи впоследствии отказалась. В настоящее время находится у родных в Курске. Хинштейн связался с ней по телефону, выразил соболезнования, уточнил, что вся необходимая поддержка, в том числе в организации похорон мужа, будет оказана."Еще один пассажир машины, 1981 года рождения, получил множественные ранения. Только рано утром его сумели привезти в Рыльскую ЦРБ, где подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас силами санавиации он доставлен в областную клиническую больницу. Врачи сделают все возможное, чтобы его спасти", - сообщил врио главы региона.По его словам, также ударом беспилотника в освобожденном накануне селе Николаево-Дарьино Суджанского района ранены трое местных жителей: двое мужчин и одна женщина. Сброс произошел в момент, когда военные выводили людей из подвала, где они прятались, написал Хинштейн."Все трое с множественными осколочными ранениями были доставлены в Рыльскую ЦРБ, где им оказали первичную помощь. Они уже доставлены в областную клиническую больницу. Состояние оценивается, как средней тяжести, угрозы для жизни - нет", - добавил он.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, александр хинштейн, украина, вооруженные силы украины