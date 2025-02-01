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При атаке украинских беспилотников на Курскую область погиб один человек - РИА Новости, 01.02.2025
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15:31 01.02.2025 (обновлено: 16:10 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/ataka-1996796453.html
При атаке украинских беспилотников на Курскую область погиб один человек
При атаке украинских беспилотников на Курскую область погиб один человек - РИА Новости, 01.02.2025
При атаке украинских беспилотников на Курскую область погиб один человек
Один житель Курской области погиб, четверо ранены в результате атак украинских беспилотников в пятницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:31:00+03:00
2025-02-01T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Один житель Курской области погиб, четверо ранены в результате атак украинских беспилотников в пятницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Вчера сразу в двух местах атакам беспилотников подверглись мирные люди. В районе н.п. Снагость Кореневского района был нанесен удар по гражданскому автомобилю, в котором ехало трое жителей Глушковского района: двое супругов-пенсионеров и их сосед. По предварительной информации, один человек погиб. К сожалению, из-за активных боевых действий его тело пока не удалось эвакуировать", - написал он в своем Telegram-канале.Врио губернатора отметил, что жена погибшего не пострадала, от медицинской помощи впоследствии отказалась. В настоящее время находится у родных в Курске. Хинштейн связался с ней по телефону, выразил соболезнования, уточнил, что вся необходимая поддержка, в том числе в организации похорон мужа, будет оказана."Еще один пассажир машины, 1981 года рождения, получил множественные ранения. Только рано утром его сумели привезти в Рыльскую ЦРБ, где подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас силами санавиации он доставлен в областную клиническую больницу. Врачи сделают все возможное, чтобы его спасти", - сообщил врио главы региона.По его словам, также ударом беспилотника в освобожденном накануне селе Николаево-Дарьино Суджанского района ранены трое местных жителей: двое мужчин и одна женщина. Сброс произошел в момент, когда военные выводили людей из подвала, где они прятались, написал Хинштейн."Все трое с множественными осколочными ранениями были доставлены в Рыльскую ЦРБ, где им оказали первичную помощь. Они уже доставлены в областную клиническую больницу. Состояние оценивается, как средней тяжести, угрозы для жизни - нет", - добавил он.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, александр хинштейн, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Украина, Вооруженные силы Украины
При атаке украинских беспилотников на Курскую область погиб один человек

Хинштейн: при атаке дронов ВСУ на Курскую область один человек погиб, 4 ранены

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Один житель Курской области погиб, четверо ранены в результате атак украинских беспилотников в пятницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«
"Вчера сразу в двух местах атакам беспилотников подверглись мирные люди. В районе н.п. Снагость Кореневского района был нанесен удар по гражданскому автомобилю, в котором ехало трое жителей Глушковского района: двое супругов-пенсионеров и их сосед. По предварительной информации, один человек погиб. К сожалению, из-за активных боевых действий его тело пока не удалось эвакуировать", - написал он в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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Врио губернатора отметил, что жена погибшего не пострадала, от медицинской помощи впоследствии отказалась. В настоящее время находится у родных в Курске. Хинштейн связался с ней по телефону, выразил соболезнования, уточнил, что вся необходимая поддержка, в том числе в организации похорон мужа, будет оказана.
«
"Еще один пассажир машины, 1981 года рождения, получил множественные ранения. Только рано утром его сумели привезти в Рыльскую ЦРБ, где подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас силами санавиации он доставлен в областную клиническую больницу. Врачи сделают все возможное, чтобы его спасти", - сообщил врио главы региона.
По его словам, также ударом беспилотника в освобожденном накануне селе Николаево-Дарьино Суджанского района ранены трое местных жителей: двое мужчин и одна женщина. Сброс произошел в момент, когда военные выводили людей из подвала, где они прятались, написал Хинштейн.
"Все трое с множественными осколочными ранениями были доставлены в Рыльскую ЦРБ, где им оказали первичную помощь. Они уже доставлены в областную клиническую больницу. Состояние оценивается, как средней тяжести, угрозы для жизни - нет", - добавил он.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр ХинштейнУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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