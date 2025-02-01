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ЦАХАЛ подтвердила освобождение третьего заложника ХАМАС - РИА Новости, 01.02.2025
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11:32 01.02.2025 (обновлено: 11:35 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/armija-1996769491.html
ЦАХАЛ подтвердила освобождение третьего заложника ХАМАС
ЦАХАЛ подтвердила освобождение третьего заложника ХАМАС - РИА Новости, 01.02.2025
ЦАХАЛ подтвердила освобождение третьего заложника ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что третий израильский заложник был передан Красному Кресту в Газе и направляется на встречу с военными. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T11:32:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что третий израильский заложник был передан Красному Кресту в Газе и направляется на встречу с военными."Согласно информации, предоставленной Красным Крестом, им был передан еще один заложник, и они направляются к силам Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности в секторе Газа", - говорится в сообщении.Ранее в субботу палестинское движение ХАМАС в рамках сделки с Израилем о перемирии освободило двух гражданских заложников.
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в мире, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ подтвердила освобождение третьего заложника ХАМАС

ЦАХАЛ подтвердила передачу ХАМАС третьего заложника Красному Кресту

© AP Photo / Abed HajjarБойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что третий израильский заложник был передан Красному Кресту в Газе и направляется на встречу с военными.
"Согласно информации, предоставленной Красным Крестом, им был передан еще один заложник, и они направляются к силам Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу палестинское движение ХАМАС в рамках сделки с Израилем о перемирии освободило двух гражданских заложников.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Нетаньяху получил список заложников, которых должно освободить ХАМАС
Вчера, 12:59
 
В миреИзраильХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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