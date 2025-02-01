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ЦАХАЛ подтвердила освобождение третьего заложника ХАМАС
ЦАХАЛ подтвердила освобождение третьего заложника ХАМАС - РИА Новости, 01.02.2025
ЦАХАЛ подтвердила освобождение третьего заложника ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что третий израильский заложник был передан Красному Кресту в Газе и направляется на встречу с военными. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T11:32:00+03:00
2025-02-01T11:32:00+03:00
2025-02-01T11:35:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что третий израильский заложник был передан Красному Кресту в Газе и направляется на встречу с военными."Согласно информации, предоставленной Красным Крестом, им был передан еще один заложник, и они направляются к силам Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности в секторе Газа", - говорится в сообщении.Ранее в субботу палестинское движение ХАМАС в рамках сделки с Израилем о перемирии освободило двух гражданских заложников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ подтвердила освобождение третьего заложника ХАМАС
ЦАХАЛ подтвердила передачу ХАМАС третьего заложника Красному Кресту