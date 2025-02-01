https://ria.ru/20250201/armija-1996769491.html

ЦАХАЛ подтвердила освобождение третьего заложника ХАМАС

ЦАХАЛ подтвердила освобождение третьего заложника ХАМАС - РИА Новости, 01.02.2025

ЦАХАЛ подтвердила освобождение третьего заложника ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что третий израильский заложник был передан Красному Кресту в Газе и направляется на встречу с военными. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T11:32:00+03:00

2025-02-01T11:32:00+03:00

2025-02-01T11:35:00+03:00

в мире

израиль

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994515751_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_574d34f89ee883de26c842021a751529.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что третий израильский заложник был передан Красному Кресту в Газе и направляется на встречу с военными."Согласно информации, предоставленной Красным Крестом, им был передан еще один заложник, и они направляются к силам Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности в секторе Газа", - говорится в сообщении.Ранее в субботу палестинское движение ХАМАС в рамках сделки с Израилем о перемирии освободило двух гражданских заложников.

https://ria.ru/20250131/netanjahu-1996598162.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024