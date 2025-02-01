https://ria.ru/20250201/arest-1996799337.html

Суд арестовал третьего топ-менеджера "Роснано"

Суд арестовал третьего топ-менеджера "Роснано" - РИА Новости, 01.02.2025

Суд арестовал третьего топ-менеджера "Роснано"

Мещанский суд Москвы арестовал управляющего директора по финансам "Роснано" Артура Галстяна по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T15:48:00+03:00

2025-02-01T15:48:00+03:00

2025-02-01T16:40:00+03:00

роснано

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал управляющего директора по финансам "Роснано" Артура Галстяна по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артура Галстяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 285 УК России", — сказали в суде.Срок ареста — месяц и 28 суток.Незадолго до этого суд отправил в СИЗО Марину Касенкову (управляющий директор по методологии учета, налогообложению и отчетности) и Бориса Подольского (заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" — исполнительный директор).По версии следствия, в 2017 году они реклассифицировали финансовые обязательства, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании. Фигуранты предоставили недостоверные данные о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано".Это позволило избежать отзыва выданных госгарантий и привлечь дополнительное финансирование, "в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".Сейчас идет работа с предполагаемыми свидетелями преступления, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности, ее обстоятельства и соучастники.

https://ria.ru/20250111/rosnano-1993274153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

роснано, происшествия, москва