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Суд арестовал третьего топ-менеджера "Роснано" - РИА Новости, 01.02.2025
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15:48 01.02.2025 (обновлено: 16:40 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/arest-1996799337.html
Суд арестовал третьего топ-менеджера "Роснано"
Суд арестовал третьего топ-менеджера "Роснано" - РИА Новости, 01.02.2025
Суд арестовал третьего топ-менеджера "Роснано"
Мещанский суд Москвы арестовал управляющего директора по финансам "Роснано" Артура Галстяна по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:48:00+03:00
2025-02-01T16:40:00+03:00
роснано
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал управляющего директора по финансам "Роснано" Артура Галстяна по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артура Галстяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 285 УК России", — сказали в суде.Срок ареста — месяц и 28 суток.Незадолго до этого суд отправил в СИЗО Марину Касенкову (управляющий директор по методологии учета, налогообложению и отчетности) и Бориса Подольского (заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" — исполнительный директор).По версии следствия, в 2017 году они реклассифицировали финансовые обязательства, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании. Фигуранты предоставили недостоверные данные о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано".Это позволило избежать отзыва выданных госгарантий и привлечь дополнительное финансирование, "в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".Сейчас идет работа с предполагаемыми свидетелями преступления, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности, ее обстоятельства и соучастники.
https://ria.ru/20250111/rosnano-1993274153.html
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роснано, происшествия, москва
Роснано, Происшествия, Москва
Суд арестовал третьего топ-менеджера "Роснано"

Мещанский суд Москвы арестовал третьего топ-менеджера "Роснано" Артура Галстяна

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramАртур Галстян в Мещанском суде Москвы
Артур Галстян в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Артур Галстян в Мещанском суде Москвы
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал управляющего директора по финансам "Роснано" Артура Галстяна по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артура Галстяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 285 УК России", — сказали в суде.
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Срок ареста — месяц и 28 суток.
Незадолго до этого суд отправил в СИЗО Марину Касенкову (управляющий директор по методологии учета, налогообложению и отчетности) и Бориса Подольского (заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" — исполнительный директор).
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По версии следствия, в 2017 году они реклассифицировали финансовые обязательства, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании. Фигуранты предоставили недостоверные данные о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано".
Это позволило избежать отзыва выданных госгарантий и привлечь дополнительное финансирование, "в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".
Сейчас идет работа с предполагаемыми свидетелями преступления, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности, ее обстоятельства и соучастники.
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