https://ria.ru/20250201/arest-1996789597.html

Суд арестовал экс-зампреда правления "Роснано" Подольского

Суд арестовал экс-зампреда правления "Роснано" Подольского - РИА Новости, 01.02.2025

Суд арестовал экс-зампреда правления "Роснано" Подольского

Мещанский суд Москвы арестовал второго задержанного топ-менеджера "Роснано" Бориса Подольского по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T14:39:00+03:00

2025-02-01T14:39:00+03:00

2025-02-01T14:58:00+03:00

роснано

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал второго задержанного топ-менеджера "Роснано" Бориса Подольского по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Подольского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ", - сказали в суде.Срок ареста установлен на 1 месяц 28 суток.Всего задержаны три сотрудника корпорации, ранее суд уже отправил в СИЗО Марину Касенкову.По версии следствия, в 2017 году с целью скрыть плохие результаты экономической деятельности компании трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, "в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".Как ранее сообщили в МВД, задержаны заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.В настоящее время проводятся следственные действия с предполагаемыми свидетелями преступления, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности, ее обстоятельства и соучастники.

https://ria.ru/20250111/rosnano-1993274153.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

роснано, происшествия, москва