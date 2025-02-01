https://ria.ru/20250201/alisa-1996773419.html

РИА Новости развенчало миф о камере в колонке "Алиса"

РИА Новости развенчало миф о камере в колонке "Алиса" - РИА Новости, 01.02.2025

РИА Новости развенчало миф о камере в колонке "Алиса"

Колонка "Алиса" вопреки распространенному в соцсетях мифу не подглядывает за пользователями - камеры у устройства просто нет, выяснили корреспонденты РИА... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T12:19:00+03:00

2025-02-01T12:19:00+03:00

2025-02-01T12:19:00+03:00

технологии

эльдар муртазин

алиса

яндекс

mobile research group

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Колонка "Алиса" вопреки распространенному в соцсетях мифу не подглядывает за пользователями - камеры у устройства просто нет, выяснили корреспонденты РИА Новости. Вопрос, а не следит ли "Алиса" за владельцами колонки, появился после ряда видеороликов, ставших популярными в социальных сетях, на которых "Яндекс Станция" признается в наличии камеры внутри устройства. "Да, у меня есть камера, включить ее?", "Я смотрю на вас, но не слежу за вами", - слышали корреспонденты от десятка станций, привязанных к разным аккаунтам, в ответ на вопросы о наличии видеокамеры у "Алисы". Редакция РИА Новости решила самостоятельно проверить, есть ли в колонке камера и может ли "Яндекс" следить за пользователем - для этого разобрали колонку "Яндекс Станция Мини" и посмотрели, из чего она состоит и есть ли в популярных колонках записывающее устройство. Для начала - контрольный вопрос "Алиса, есть ли у тебя камера?", на который голосовой помощник ответил уверенное "нет" и не поддался на провокации в виде дополнительных вопросов "Где находится твоя камера?" и "Что на мне надето?". После этого технические специалисты разобрали колонку: сняли крышки и раскрутили корпус. Внутри, помимо динамика, оказался внутренний корпус с прорезями для часов, шлейф к часам, кнопка и сетка. Сам корпус литой, без прорезей за исключением сетки для звука и выемок для часов и микрофонов. Интрига раскрыта - камеры внутри "Яндекс Станции Мини" действительно не оказалось. Почему "Алиса" может говорить о том, что у нее внутри есть камера? Один из вариантов - пользователь сам может заставить колонку сказать то, что надо, через сценарии, созданные в приложении "Умный дом". "В приложении "Яндекс" можно создавать сценарии, они не очень сложные. Но они могут включать в себя создание каких-то цепочек, последовательностей", - прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Сам "Яндекс" объясняет ошибки, которые совершает "Алиса" при ответе на вопрос пользователя, "галлюцинациями", то есть некорректными или ложными ответами ИИ - они возникают иногда из-за того, что нейросети все еще несовершенны. "Из всего модельного ряда станций камера есть только в "Станции Дуо Макс", ее можно использовать, например, для видеозвонков и при желании закрыть шторкой. В других станциях камеры нет", - рассказали РИА Новости в компании.

https://ria.ru/20240410/alisa-1939100388.html

https://ria.ru/20240721/alisa-1961004660.html

https://ria.ru/20240720/alisa-1960883301.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, эльдар муртазин, алиса, яндекс, mobile research group