https://ria.ru/20250201/aeroport-1996757783.html
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения - РИА Новости, 01.02.2025
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения
В аэропорту Ульяновска в 08.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T09:10:00+03:00
2025-02-01T09:10:00+03:00
2025-02-01T09:16:00+03:00
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В аэропорту Ульяновска в 08.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 08.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он.Отмечается, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250130/aeroport-1996482489.html
ульяновск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов