https://ria.ru/20250201/aeroport-1996757783.html

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения - РИА Новости, 01.02.2025

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения

В аэропорту Ульяновска в 08.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T09:10:00+03:00

2025-02-01T09:10:00+03:00

2025-02-01T09:16:00+03:00

ульяновск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В аэропорту Ульяновска в 08.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 08.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он.Отмечается, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250130/aeroport-1996482489.html

ульяновск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия