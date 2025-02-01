Германия при власти АдГ выйдет из ВОЗ, заявила Вайдель
Вайдель: ФРГ при власти АдГ выйдет из ВОЗ и Парижского соглашения по климату
© AP Photo / Michael SohnАлиса Вайдель
© AP Photo / Michael Sohn
Алиса Вайдель. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОЙ-ИЗЕНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Германия в случае прихода к власти "Альтернативы для Германии" (АдГ) выйдет из ВОЗ, Парижского соглашения по климату и миграционного пакта, заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии Алиса Вайдель.
Маск назвал АдГ единственной надеждой Германии
Вчера, 14:20
Также политик подчеркнула, что АдГ в случае победы на выборах введет немедленный мораторий на ускоренное предоставление гражданства - недавно принятый закон, предоставляющий возможность в рамках трех лет пребывания в Германии натурализоваться.
"С первого дня мы начнем закрывать границы и высылать всех, кто въехал в страну незаконно. Мы ясно дадим понять миру, что границы Германии теперь надежно закрыты", - подчеркнула она.
По словам Вайдель, финансовая помощь для просителей убежища будет заменена натуральными выплатами.
Ранее в Ной-Изенбурге под Франкфуртом-на-Майне, неподалеку от места проведения мероприятия "Альтернативы для Германии", прошла крупная демонстрация противников этой партии, участники требовали её запрета и протестовали против её якобы сотрудничества с Христианско-демократическим союзом (ХДС).
По всей Германии проходят демонстрации у штаб-квартир ХДС и против предвыборных мероприятий АдГ после того, как в среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Решающими стали голоса представителей фракции АдГ, что вызвало критику в адрес ХДС со стороны партий, не поддерживающих резких изменений в миграционной политике.
Как свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild, рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" составляет 22% за три недели до досрочных выборов в бундестаг, а отставание от лидирующего блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) сократилось до 7 процентных пунктов.