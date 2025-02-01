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Германия при власти АдГ выйдет из ВОЗ, заявила Вайдель - РИА Новости, 01.02.2025
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23:31 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/adg-1996844363.html
Германия при власти АдГ выйдет из ВОЗ, заявила Вайдель
Германия при власти АдГ выйдет из ВОЗ, заявила Вайдель - РИА Новости, 01.02.2025
Германия при власти АдГ выйдет из ВОЗ, заявила Вайдель
Германия в случае прихода к власти "Альтернативы для Германии" (АдГ) выйдет из ВОЗ, Парижского соглашения по климату и миграционного пакта, заявила кандидат в... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T23:31:00+03:00
2025-02-01T23:31:00+03:00
в мире
германия
франкфурт-на-майне
алиса вайдель
хдс/хсс
воз
оон
альтернатива для германии (партия)
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НОЙ-ИЗЕНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Германия в случае прихода к власти "Альтернативы для Германии" (АдГ) выйдет из ВОЗ, Парижского соглашения по климату и миграционного пакта, заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии Алиса Вайдель. "В первый же день мы выйдем из европейской системы предоставления убежища, прекратим участие в миграционном пакте (ООН), выйдем из ВОЗ и расторгнем Парижское климатическое соглашение", - заявила Вайдель в ходе предвыборного мероприятия в городе Ной-Изенбург. Также политик подчеркнула, что АдГ в случае победы на выборах введет немедленный мораторий на ускоренное предоставление гражданства - недавно принятый закон, предоставляющий возможность в рамках трех лет пребывания в Германии натурализоваться. "С первого дня мы начнем закрывать границы и высылать всех, кто въехал в страну незаконно. Мы ясно дадим понять миру, что границы Германии теперь надежно закрыты", - подчеркнула она. По словам Вайдель, финансовая помощь для просителей убежища будет заменена натуральными выплатами. Ранее в Ной-Изенбурге под Франкфуртом-на-Майне, неподалеку от места проведения мероприятия "Альтернативы для Германии", прошла крупная демонстрация противников этой партии, участники требовали её запрета и протестовали против её якобы сотрудничества с Христианско-демократическим союзом (ХДС). По всей Германии проходят демонстрации у штаб-квартир ХДС и против предвыборных мероприятий АдГ после того, как в среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Решающими стали голоса представителей фракции АдГ, что вызвало критику в адрес ХДС со стороны партий, не поддерживающих резких изменений в миграционной политике. Как свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild, рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" составляет 22% за три недели до досрочных выборов в бундестаг, а отставание от лидирующего блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) сократилось до 7 процентных пунктов.
https://ria.ru/20250201/mask-1996787647.html
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в мире, германия, франкфурт-на-майне, алиса вайдель, хдс/хсс, воз, оон, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Франкфурт-на-Майне, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС, ВОЗ, ООН, Альтернатива для Германии (партия)
Германия при власти АдГ выйдет из ВОЗ, заявила Вайдель

Вайдель: ФРГ при власти АдГ выйдет из ВОЗ и Парижского соглашения по климату

© AP Photo / Michael SohnАлиса Вайдель
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Алиса Вайдель. Архивное фото
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НОЙ-ИЗЕНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Германия в случае прихода к власти "Альтернативы для Германии" (АдГ) выйдет из ВОЗ, Парижского соглашения по климату и миграционного пакта, заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии Алиса Вайдель.
"В первый же день мы выйдем из европейской системы предоставления убежища, прекратим участие в миграционном пакте (ООН), выйдем из ВОЗ и расторгнем Парижское климатическое соглашение", - заявила Вайдель в ходе предвыборного мероприятия в городе Ной-Изенбург.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Маск назвал АдГ единственной надеждой Германии
Вчера, 14:20
Также политик подчеркнула, что АдГ в случае победы на выборах введет немедленный мораторий на ускоренное предоставление гражданства - недавно принятый закон, предоставляющий возможность в рамках трех лет пребывания в Германии натурализоваться.
"С первого дня мы начнем закрывать границы и высылать всех, кто въехал в страну незаконно. Мы ясно дадим понять миру, что границы Германии теперь надежно закрыты", - подчеркнула она.
По словам Вайдель, финансовая помощь для просителей убежища будет заменена натуральными выплатами.
Сторонники партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
В Австрии заявили о недемократических попытках изоляции АдГ в Германии
25 января, 17:08
Ранее в Ной-Изенбурге под Франкфуртом-на-Майне, неподалеку от места проведения мероприятия "Альтернативы для Германии", прошла крупная демонстрация противников этой партии, участники требовали её запрета и протестовали против её якобы сотрудничества с Христианско-демократическим союзом (ХДС).
По всей Германии проходят демонстрации у штаб-квартир ХДС и против предвыборных мероприятий АдГ после того, как в среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Решающими стали голоса представителей фракции АдГ, что вызвало критику в адрес ХДС со стороны партий, не поддерживающих резких изменений в миграционной политике.
Как свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild, рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" составляет 22% за три недели до досрочных выборов в бундестаг, а отставание от лидирующего блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) сократилось до 7 процентных пунктов.
Манифестация против АдГ и ХДС в городе Ной-Изенбург под Франкфуртом-на-Майне - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Германии проходит крупный протест против АдГ и ХДС
Вчера, 15:09
 
В миреГерманияФранкфурт-на-МайнеАлиса ВайдельХДС/ХССВОЗООНАльтернатива для Германии (партия)
 
 
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