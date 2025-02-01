https://ria.ru/20250201/adg-1996844363.html

Германия при власти АдГ выйдет из ВОЗ, заявила Вайдель

Германия при власти АдГ выйдет из ВОЗ, заявила Вайдель - РИА Новости, 01.02.2025

Германия при власти АдГ выйдет из ВОЗ, заявила Вайдель

Германия в случае прихода к власти "Альтернативы для Германии" (АдГ) выйдет из ВОЗ, Парижского соглашения по климату и миграционного пакта, заявила кандидат в... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T23:31:00+03:00

2025-02-01T23:31:00+03:00

2025-02-01T23:31:00+03:00

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алиса вайдель

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альтернатива для германии (партия)

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НОЙ-ИЗЕНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Германия в случае прихода к власти "Альтернативы для Германии" (АдГ) выйдет из ВОЗ, Парижского соглашения по климату и миграционного пакта, заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии Алиса Вайдель. "В первый же день мы выйдем из европейской системы предоставления убежища, прекратим участие в миграционном пакте (ООН), выйдем из ВОЗ и расторгнем Парижское климатическое соглашение", - заявила Вайдель в ходе предвыборного мероприятия в городе Ной-Изенбург. Также политик подчеркнула, что АдГ в случае победы на выборах введет немедленный мораторий на ускоренное предоставление гражданства - недавно принятый закон, предоставляющий возможность в рамках трех лет пребывания в Германии натурализоваться. "С первого дня мы начнем закрывать границы и высылать всех, кто въехал в страну незаконно. Мы ясно дадим понять миру, что границы Германии теперь надежно закрыты", - подчеркнула она. По словам Вайдель, финансовая помощь для просителей убежища будет заменена натуральными выплатами. Ранее в Ной-Изенбурге под Франкфуртом-на-Майне, неподалеку от места проведения мероприятия "Альтернативы для Германии", прошла крупная демонстрация противников этой партии, участники требовали её запрета и протестовали против её якобы сотрудничества с Христианско-демократическим союзом (ХДС). По всей Германии проходят демонстрации у штаб-квартир ХДС и против предвыборных мероприятий АдГ после того, как в среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Решающими стали голоса представителей фракции АдГ, что вызвало критику в адрес ХДС со стороны партий, не поддерживающих резких изменений в миграционной политике. Как свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild, рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" составляет 22% за три недели до досрочных выборов в бундестаг, а отставание от лидирующего блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) сократилось до 7 процентных пунктов.

https://ria.ru/20250201/mask-1996787647.html

https://ria.ru/20250125/adg-1995475131.html

https://ria.ru/20250201/germanija-1996793001.html

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в мире, германия, франкфурт-на-майне, алиса вайдель, хдс/хсс, воз, оон, альтернатива для германии (партия)