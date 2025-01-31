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Синоптик рассказал, когда в европейскую часть России вернется зима - РИА Новости, 31.01.2025
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16:50 31.01.2025 (обновлено: 16:59 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/zima-1996673661.html
Синоптик рассказал, когда в европейскую часть России вернется зима
Синоптик рассказал, когда в европейскую часть России вернется зима - РИА Новости, 31.01.2025
Синоптик рассказал, когда в европейскую часть России вернется зима
Зима вернется на европейскую территорию России в феврале, к середине месяца в Центральном федеральном округе прогнозируются морозы до минус 15 градусов, сообщил РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T16:50:00+03:00
2025-01-31T16:59:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Зима вернется на европейскую территорию России в феврале, к середине месяца в Центральном федеральном округе прогнозируются морозы до минус 15 градусов, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. "В феврале будут не просто заморозки, будут морозы. Я не употребил еще прилагательное "сильные", но морозы обязательно будут. Зима еще вернется", - сказал Шувалов на пресс-конференции. По его словам, понижение температуры в средней полосе России будет плавным, более резким оно будет на юге страны. "В начале следующей недели в средней полосе России – до минус 1 - минус 6 градусов. В конце недели - начале следующей недели – до минус 10 градусов, и в середине месяца – до минус 15 градусов", - сообщил синоптик.
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общество, россия
Общество, Россия
Синоптик рассказал, когда в европейскую часть России вернется зима

Синоптик Шувалов: зима вернется на европейскую территорию России в феврале

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди выходят из машины такси на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Люди выходят из машины такси на Большой Дорогомиловской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Зима вернется на европейскую территорию России в феврале, к середине месяца в Центральном федеральном округе прогнозируются морозы до минус 15 градусов, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
«
"В феврале будут не просто заморозки, будут морозы. Я не употребил еще прилагательное "сильные", но морозы обязательно будут. Зима еще вернется", - сказал Шувалов на пресс-конференции.
По его словам, понижение температуры в средней полосе России будет плавным, более резким оно будет на юге страны.
"В начале следующей недели в средней полосе России – до минус 1 - минус 6 градусов. В конце недели - начале следующей недели – до минус 10 градусов, и в середине месяца – до минус 15 градусов", - сообщил синоптик.
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