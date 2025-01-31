Синоптик рассказал, когда в европейскую часть России вернется зима
Синоптик Шувалов: зима вернется на европейскую территорию России в феврале
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Зима вернется на европейскую территорию России в феврале, к середине месяца в Центральном федеральном округе прогнозируются морозы до минус 15 градусов, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
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"В феврале будут не просто заморозки, будут морозы. Я не употребил еще прилагательное "сильные", но морозы обязательно будут. Зима еще вернется", - сказал Шувалов на пресс-конференции.
По его словам, понижение температуры в средней полосе России будет плавным, более резким оно будет на юге страны.
"В начале следующей недели в средней полосе России – до минус 1 - минус 6 градусов. В конце недели - начале следующей недели – до минус 10 градусов, и в середине месяца – до минус 15 градусов", - сообщил синоптик.
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