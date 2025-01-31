https://ria.ru/20250131/zima-1996673661.html

Синоптик рассказал, когда в европейскую часть России вернется зима

Синоптик рассказал, когда в европейскую часть России вернется зима - РИА Новости, 31.01.2025

Синоптик рассказал, когда в европейскую часть России вернется зима

Зима вернется на европейскую территорию России в феврале, к середине месяца в Центральном федеральном округе прогнозируются морозы до минус 15 градусов, сообщил РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T16:50:00+03:00

2025-01-31T16:50:00+03:00

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общество

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Зима вернется на европейскую территорию России в феврале, к середине месяца в Центральном федеральном округе прогнозируются морозы до минус 15 градусов, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. "В феврале будут не просто заморозки, будут морозы. Я не употребил еще прилагательное "сильные", но морозы обязательно будут. Зима еще вернется", - сказал Шувалов на пресс-конференции. По его словам, понижение температуры в средней полосе России будет плавным, более резким оно будет на юге страны. "В начале следующей недели в средней полосе России – до минус 1 - минус 6 градусов. В конце недели - начале следующей недели – до минус 10 градусов, и в середине месяца – до минус 15 градусов", - сообщил синоптик.

https://ria.ru/20250129/zima-1995978829.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия