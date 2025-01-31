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Зеленский признал свою нелегитимность, заявил Медведчук - РИА Новости, 31.01.2025
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11:37 31.01.2025 (обновлено: 14:22 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/zelenskij-1996574222.html
Зеленский признал свою нелегитимность, заявил Медведчук
Зеленский признал свою нелегитимность, заявил Медведчук - РИА Новости, 31.01.2025
Зеленский признал свою нелегитимность, заявил Медведчук
Владимир Зеленский признал свою нелегитимность, некомпетентно отреагировав на заявления Владимира Путина о том, что в этом статусе он не может подписывать... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:37:00+03:00
2025-01-31T14:22:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский признал свою нелегитимность, некомпетентно отреагировав на заявления Владимира Путина о том, что в этом статусе он не может подписывать соглашения с Россией, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Во вторник Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, при желании найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос заключается в окончательном подписании документов: из-за нелегитимности глава киевского режима не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что им необходимо найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров. К примеру, это может сделать председатель Верховной рады. глава государства также заверил, что готов выделить специальных людей на случай, если Зеленский сам захочет участвовать в переговорах. "Есть простой житейский совет: "Помолчи – за умного сойдешь!". Он неизменно работает тогда, когда человек в чем-то не разобрался, но вступает в дискуссию, которая обнажает его некомпетентность. Но этот совет не для ограниченных людей, которые считают, что чем чаще открывать рот, тем лучше. К последним явно относится Зеленский, который весьма некомпетентно отреагировал на заявление Владимира Путина о том, что украинский президент нелегитимен, чтобы подписывать соглашения с Россией", — отметил он. По словам Медведчука, глава киевского режима в ответ утверждает, что представляет собой "сильного лидера", которого все боятся. Председатель совета движения "Другая Украина" полагает, что это указывает на его полную деградацию и подтверждает его нелегитимность. Именно Зеленский лишил все ветви власти в стране законности, создав такую ситуацию, что они находятся в полном тупике и безвыходности, потому что они не могут не только вести переговоры, но и подписывать договоренности в интересах украинского народа, пояснил он. Политик подчеркнул, что глава киевского режима лживо пытается обвинить российского лидера в затягивании конфликта. При этом Путин в очередной раз напомнил, что хотел заключить мир еще весной 2022 года, но Киев отказался. "Сегодня Зеленский не имеет никакого права не то, что какие-то договоры от имени Украины подписывать, а украинцам в глаза смотреть. И он это знает, поэтому глаза у него вечно стеклянные от наркотиков, которыми он глушит свои страхи. А коррупционное окружение держит Зеленского подальше от реальности, поэтому он сам, в наркотическом угаре, может верить, что что-то из себя представляет. Владимир Путин не зря поднял вопрос о легитимности Зеленского, сегодня просроченный президент не козырная карта в руках Трампа, а балласт, от которого необходимо избавиться. И это уже поняли в Киеве, где у всех, кто работал на демократов, выбили почву из-под ног", — добавил Медведчук. Он заявил, что у Зеленского сейчас не осталось своих среди украинских политиков, потому что он сам всех предал. "Ведь из Москвы только намекнули, а из Киева расскажут в Вашингтоне, что Зеленского пора убирать. И сегодня в Киеве подобных желающих не пересчитать. Именно из Киева придет основная заявка на то, чтобы его убрать, а, возможно, уже и пришла. Остается за этим только наблюдать, но трагический для политического клоуна финал – состоявшийся факт, теперь пусть пожинает, что посеял", — подытожил председатель совета движения "Другая Украина". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.В июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996500477.html
https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996323630.html
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киев, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, виктор медведчук, верховная рада украины, в мире, вооруженные силы украины, нато, москва
Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Виктор Медведчук, Верховная Рада Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, НАТО, Москва
Зеленский признал свою нелегитимность, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский признал свою нелегитимность, отреагировав на слова Путина

© Getty Images / Pier Marco TaccaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Getty Images / Pier Marco Tacca
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский признал свою нелегитимность, некомпетентно отреагировав на заявления Владимира Путина о том, что в этом статусе он не может подписывать соглашения с Россией, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Во вторник Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, при желании найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос заключается в окончательном подписании документов: из-за нелегитимности глава киевского режима не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что им необходимо найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров. К примеру, это может сделать председатель Верховной рады. глава государства также заверил, что готов выделить специальных людей на случай, если Зеленский сам захочет участвовать в переговорах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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"Есть простой житейский совет: "Помолчи – за умного сойдешь!". Он неизменно работает тогда, когда человек в чем-то не разобрался, но вступает в дискуссию, которая обнажает его некомпетентность. Но этот совет не для ограниченных людей, которые считают, что чем чаще открывать рот, тем лучше. К последним явно относится Зеленский, который весьма некомпетентно отреагировал на заявление Владимира Путина о том, что украинский президент нелегитимен, чтобы подписывать соглашения с Россией", — отметил он.
По словам Медведчука, глава киевского режима в ответ утверждает, что представляет собой "сильного лидера", которого все боятся. Председатель совета движения "Другая Украина" полагает, что это указывает на его полную деградацию и подтверждает его нелегитимность.
Именно Зеленский лишил все ветви власти в стране законности, создав такую ситуацию, что они находятся в полном тупике и безвыходности, потому что они не могут не только вести переговоры, но и подписывать договоренности в интересах украинского народа, пояснил он.
Политик подчеркнул, что глава киевского режима лживо пытается обвинить российского лидера в затягивании конфликта. При этом Путин в очередной раз напомнил, что хотел заключить мир еще весной 2022 года, но Киев отказался.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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"Сегодня Зеленский не имеет никакого права не то, что какие-то договоры от имени Украины подписывать, а украинцам в глаза смотреть. И он это знает, поэтому глаза у него вечно стеклянные от наркотиков, которыми он глушит свои страхи. А коррупционное окружение держит Зеленского подальше от реальности, поэтому он сам, в наркотическом угаре, может верить, что что-то из себя представляет. Владимир Путин не зря поднял вопрос о легитимности Зеленского, сегодня просроченный президент не козырная карта в руках Трампа, а балласт, от которого необходимо избавиться. И это уже поняли в Киеве, где у всех, кто работал на демократов, выбили почву из-под ног", — добавил Медведчук.
Он заявил, что у Зеленского сейчас не осталось своих среди украинских политиков, потому что он сам всех предал.
«
"Ведь из Москвы только намекнули, а из Киева расскажут в Вашингтоне, что Зеленского пора убирать. И сегодня в Киеве подобных желающих не пересчитать. Именно из Киева придет основная заявка на то, чтобы его убрать, а, возможно, уже и пришла. Остается за этим только наблюдать, но трагический для политического клоуна финал – состоявшийся факт, теперь пусть пожинает, что посеял", — подытожил председатель совета движения "Другая Украина".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
В июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • киевские власти официально откажутся от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • Киев проведет демилитаризацию и денацификацию;
  • Украина примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Зеленский выступил за затягивание конфликта после слов Путина о переговорах
29 января, 03:03
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныВ миреВооруженные силы УкраиныНАТОМосква
 
 
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